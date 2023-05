VI RICORDATE DELLO SCANDALO MOLESTIE AL RADUNO DEGLI ALPINI DI RIMINI? DA OGGI 90MILA PENNE NERE SONO ATTESE A UDINE, MA SULLA FESTA ALEGGIA IL CLIMA DI TERRORE: L’ANNO SCORSO DIVERSE DONNE RACCONTARONO IN TV DI ESSERE STATE MOLESTATE, MA IN PROCURA ARRIVÒ UNA SOLA DENUNCIA CHE POI VENNE PURE ARCHIVIATA - UN’ENORME BOLLA CHE HA LASCIATO COMUNQUE STRASCICHI. DOPO IL VADEMECUM ANTI-MOLESTIE DEGLI ALPINI, SU FACEBOOK È SPUNTATO UN POST: “ATTENTI ALPINI. CI SARANNO DONNE MANDATE IN STRADA A PROVOCARE…”

Estratto dell'articolo di Niccolò Zancan per “la Stampa”

A Udine, allora. Città militare, città aperta. Quella che incomincia domani sarà l'adunata numero 94 degli Alpini. Ma si capisce già adesso che sarà diversa da tutte le altre. «C'è un po' di preoccupazione, non lo nego» dice il portavoce delle Penne Nere, Massimo Cortesi. «Siamo convinti di aver organizzato ogni cosa nel modo migliore. Saremo responsabili per le nostre cerimonie ufficiali, come la sfilata di domenica.

Manifestazioni che si sono sempre svolte in pace. Ma pretendere da noi, da un'associazione di volontari, di controllare il comportamento di 300 mila partecipanti è ingiusto. Se qualcuno pronuncerà frasi inaccettabili, non lo farà nel nome degli alpini. Ma in quanto cafone e maleducato. Noi siamo contro la violenza di genere». [...]

Tutte le denunce raccolte dal movimento femminista «Non una di meno» sono state pubblicate per dare voce alle vittime. Alcuni singoli episodi sono finiti anche in faldoni giudiziari. Ma fino a ora, per quello che è dato di sapere, un solo caso è stato archiviato dalla procura di Rimini, perché è stato impossibile risalire agli autori delle molestie.

Andreina Baruffini Gardini, coordinatrice del coordinamento di «Se Non Ora Quando» di Udine, con ironica amarezza scrive su Facebook: «Adesso basta, chiudo l'ufficio, mi travesto da portatrice carnica e, senza farmi riconoscere, vado a seminare in giro per Udine un po' di trappole femministe, senza trascurare qualche provocazione qua e là…». Poi aggiunge: «Quello screenshot è un post sessista. Che puzza di coscienza sporca. Ciò che è successo a Rimini non deve ripetersi».

Ma quella denuncia pubblica […] ha prodotto comunque qualcosa di concreto. Per esempio: il manifesto contro le violenze firmato dagli stessi Alpini, o meglio dall'Ana, l'associazione nazionale.

[…] Che puzza di coscienza sporca. Ciò che è successo a Rimini non deve ripetersi». A Udine, allora. Dove saranno puntati gli occhi di tutti. «Quello che posso dire è questo. Sei venisse individuato un nostro socio comportarsi malamente, il nostro presidente lo caccerebbe immediatamente dall'associazione degli alpini» dice il portavoce Massimo Cortesi. «Ma altrettanto chiaramente dico che l'equazione alpino uguale molestatore è inaccettabile. Non siamo responsabili per le singole persone che saranno in giro sabato notte». […]

