19 lug 2023 20:13

VI RICORDATE DI STEFANO PUZZER, IL “CAMALLO” NO VAX CHE DIVENTÒ FAMOSO NELL’AUTUNNO 2021 PER LE PROTESTE, AL PORTO DI TRIESTE, CONTRO IL GREEN PASS? IL GIUDICE DEL TRIBUNALE DEL LAVORO HA RESPINTO IL SUO RICORSO CONTRO IL LICENZIAMENTO, SCATTATO IL 16 APRILE 2022: NON SOLO NON RIAVRÀ IL LAVORO, MA DOVRÀ PAGARE ANCHE LE SPESE PROCESSUALI. CONFERMATO IL LICENZIAMENTO ANCHE PER FABIO TUIACH, ALTRO LEADER DELLA PROTESTA…