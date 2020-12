"NON BASTAVA LA SUA MORTE?" – LA RABBIA DELLA MOGLIE DI ROSSI DOPO CHE I LADRI HANNO SACCHEGGIATO E VANDALIZZATO LA CASA IN PROVINCIA DI AREZZO DURANTE I FUNERALI DI PABLITO CHE SI SVOLGEVANO A VICENZA. TRA GLI OGGETTI MANCANTI UN ROLEX A CUI PAOLINO ERA MOLTO LEGATO - "NON MI IMPORTA DI QUELLO CHE HANNO RUBATO. HANNO VOLUTO INFANGARLO ANCHE NEL GIORNO IN CUI TUTTA ITALIA PIANGEVA. POTREBBERO ESSERSI PORTATI VIA ANCHE 100MILA EURO E NON ME NE FREGHEREBBE NIENTE. MA È IL GESTO CHE STORDISCE"….