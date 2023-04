VI RICORDATE LA STORIA DEL POVERETTO LASCIATO MORIRE TRA LE FIAMME NELLA SUA AUTO, SUL GRANDE RACCORDO ANULARE A ROMA? È STATO BECCATO L’UOMO CHE LO HA FILMATO DICENDO “A ZI', HAI PIJATO FOCO? SENTI CHE CALLO MAMMA MIA” E CHE È SCAPPATO PER POI PUBBLICARE IL VIDEO IN RETE. ORA È INDAGATO PER OMISSIONE DI SOCCORSO – LA SUA GIUSTIFICAZIONE: “ERA UN SITUAZIONE STRANA. MAGARI POTEVA FARE QUALCHE GESTO STRANO E PEGGIORARE LE COSE. E POI C'ERANO I..."

Estratto dell’articolo di Giuseppe Scarpa per “la Repubblica – edizione Roma”

MACCHINA E GUIDATORE IN FIAMME SUL GRA A ROMA 1

"Il filmato l'ho fatto io", ammette Adriano S. Il video che ritrae un uomo che sta morendo arso vivo, avvolto dalle fiamme a causa di un cortocircuito della sua auto sul Grande raccordo anulare, ora ha un autore.

Nessun soccorso. Mentre gira la clip, l'uomo commenta l'agonia del pittore Francesco Sandrelli, scomparso a 53 anni dopo un lungo ricovero in ospedale per le ustioni. "A zi hai pijato foco?... senti che callo mamma mia".

Quindi il filmato finisce sui social. Adesso Adriano s. è indagato per omissione di soccorso. Gli investigatori non stavano riuscendo ad identificarlo. Tuttavia lo stesso autore del video non ha resistito e su Facebook ha spiegato di essere lui il "videomaker" che ha immortalato la scena. Lo ha fatto commentando, a fine marzo, un articolo di giornale in cui si dava atto dell'indagine della procura per scovare il responsabile della clip.

MACCHINA E GUIDATORE IN FIAMME SUL GRA A ROMA 3

Ecco il commento: "Lui (la vittima, ndr) non stava sdraiato in terra. Diciamo che era un situazione strana. Magari poteva fare qualche gesto strano e peggiorare le cose. E poi c'erano i carabinieri incolonnati in auto non lontano da me". Questa la sua versione. Chi ha letto il suo post, prima che lo rimuovesse, gli ha replicato in modo duro. Nel frattempo, però, gli investigatori erano già riusciti a individuarlo. […]

L'autore del video aveva acceso la telecamera da pochi secondi perché, da un centinaio di metri, aveva notato una colonna nera di fumo alzarsi verso il cielo. Ciò che vede quando sono a pochi metri dalla Volkswagen è impressionante: un uomo si è trasformato in una torcia umana. Il passeggero, imperturbabile, dice: "Questo lo mandiamo a Welcome to Favelas. Ma ha preso fuoco il signore. A zi hai pijato foco?.... . Senti che callo mamma mia". […]

MACCHINA E GUIDATORE IN FIAMME SUL GRA A ROMA 2