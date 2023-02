VI RICORDATE IL TERRIBILE SCHIANTO IN NEPAL ALL’ATR DI YETI AIRLINES? DAI PRIMI RILIEVI PARE CHE L’INCIDENTE AEREO SIA STATO PROVOCATO DA UN BANALE ERRORE UMANO: UNO DEI DUE PILOTI, IL PIÙ ESPERTO, AVREBBE CONFUSO LE LEVE FINENDO PER TOCCARE QUELLA CHE SPEGNE ENTRAMBI I MOTORI AL POSTO DELL’ALTRA, DI FIANCO, CHE MUOVE I FLAP NELLE ALI… - VIDEO

Un errore umano avrebbe fatto precipitare il 15 gennaio scorso in Nepal l’Atr di Yeti Airlines. Uno dei due piloti, peraltro il più esperto, avrebbe confuso le leve finendo per toccare quella che «spegne» entrambi i motori al posto dell’altra, di fianco, che muove i flap nelle ali. Il condizionale è ancora d’obbligo perché le indagini vanno avanti.

L’Atr 72-500 di Yeti Airlines era decollato a metà gennaio alle 10.32 (locali) dall’aeroporto di Kathmandu ed era diretto al nuovo scalo di Pokhara, approdo per i turisti diretti poi verso le vette più alte del mondo. Ma un minuto prima di atterrare l’aereo si è schiantato uccidendo 72 persone: 68 passeggeri e 4 membri dell’equipaggio.

[…] Il rapporto preliminare scrive che ai comandi di quel volo c’era Anju Khatiwada, seduta quindi a sinistra, mentre a destra Kamal Kc di fatto «monitorava» in qualità di pilota-istruttore. Alle 10.51 e 36 secondi il velivolo inizia la sua fase di discesa verso lo scalo. Alle 10.56 e 12 secondi i flap delle ali vengono estesi a 15 gradi per facilitare l’avvicinamento alla pista. Le scatole nere registrano anche l’apertura del carrello di atterraggio e quindici secondi dopo Anju Khatiwada toglie il pilota automatico. Subito dopo la comandante indica a Kamal Kc di mettere i flap a 30 gradi e lui ripete l’indicazione. «Ma il “Flight data recorder” non mostra alcun movimento dei flap», scrivono gli investigatori.

Le eliche «in bandiera»

Quello che le scatole nere registrano, invece, è una diminuzione improvvisa e al di sotto del 25%, della potenza di entrambi i motori dell’Atr.

[…] Alle 10.56 e 36 secondi il «Cockpit voice recorder» memorizza nel file audio un primo segnale di anomalia a bordo. I due comandanti iniziano a consultare i manuali di volo per capire cosa succede. Alle 10.56 e 07 secondi Anju Khatiwada si sente dire per due volte che i motori non avevano potenza e undici secondi dopo i comandi passano a Kamal Kc. Khatiwada intanto ripete che non c’è alcuna potenza dai motori.

L’impatto

Alle 10.57 e 24 secondi, a 95 metri di quota, le cloche iniziano a vibrare perché il muso del velivolo ha superato i valori massimi di sicurezza. «L’Atr a quel punto inizia ad andare in stallo», spiegano gli esperti. La situazione diventa irrecuperabile: l’aereo vira a sinistra in modo improvviso alle 10.57 e 26 secondi — scena ripresa da una persona che in quel momento si trova sul terrazzo di casa sua — e sei secondi dopo l’Atr si schianta.

