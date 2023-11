10 nov 2023 15:00

VI RICORDATE DI THOMAS BRICCA, IL 19ENNE DI ALATRI UCCISO PER UNO SCAMBIO DI PERSONA? - LA PROCURA DI FROSINONE HA OTTENUTO IL GIUDIZIO IMMEDIATO PER ROBERTO E MATTIA TOSON, PADRE E FIGLIO ACCUSATI DI AVER FREDDATO IL RAGAZZO: QUELLA SERA, A BORDO DI UNO SCOOTER E CON IL VOLTO COPERTO, HANNO SPARATO IN DIREZIONE DELLA VITTIMA, COLPENDOLA ALLA TESTA. MA VOLEVANO UCCIDERE UN 20ENNE DI ORIGINI MAROCCHINE CON CUI C’ERA STATA UNA RISSA, FORSE, PER PROBLEMI DI SPACCIO…