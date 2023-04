20 apr 2023 18:00

VI RICORDATE DI VIKTORIA NASYROVA, LA 47ENNE RUSSA CHE HA TENTATO DI AVVELENARE LA SUA SOSIA AMERICANA PER RUBARLE L’IDENTITÀ? È STATA CONDANNATA A 21 ANNI DI CARCERE PER TENTATO OMICIDIO: NEL 2016 SI ERA PRESENTATA A CASA DELLA 35ENNE CON UNA CHEESECAKE ALLA QUALE ERA STATO AGGIUNTO IL FENAZEPAM, UNA BENZODIAZEPINA SVILUPPATA IN RUSSIA – LA DONNA SI È SENTITA MALE, È SVENUTA, MA È STATA SALVATA DA UN AMICO...