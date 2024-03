VI SCAPPA LA PIPI' TROPPO FREQUENTEMENTE? POTRESTE SOFFRIRE DELLA SINDROME DELLA VESCICA IPERATTIVA - SI TRATTA DI UNA CONDIZIONE CHE COLPISCE SOPRATTUTTO LE DONNE OVER-40, MA ANCHE GLI UOMINI DOPO I 50-60 ANNI, ED È PROVOCATA DA UN'ANOMALIA DELLA PARTE DEL CERVELLO CHE CONTROLLA LO RIEMPIMENTO E LO SVUOTAMENTO DELLA VESCICA - NELLA MAGGIOR PARTE DEI CASI BASTA LIMITARE IL CONSUMO DI LIQUIDI, CAFFÈ E FUMO O PERDERE PESO PER TRATTARE I SINTOMI, MA NEI CASI PIU' ESTREMI BISOGNA…

Estratto dell'articolo di Antonella Sparvoli per www.corriere.it

Se avete bisogno di correre in bagno troppe volte al giorno e pure di notte, potreste anche voi soffrire della sindrome della vescica iperattiva. […] «Si tratta di una condizione, diffusa soprattutto nelle donne . Si stima che interessi tra il 12 e il 30% delle persone, associandosi nel 5-17% dei casi a incontinenza da urgenza, che risulta fino a tre volte più comune nel sesso femminile rispetto a quello maschile — premette Emanuele Montanari, professore di Urologia dell’Università degli Studi di Milano e direttore dell’Unità operativa complessa di urologia dell’Irccs Policlinico di Milano —. Di solito nella donna si manifesta dopo i 40 anni o a ridosso della menopausa, mentre nell’uomo verso i 50-60 anni, […]».

LE CAUSE

Quali sono le cause? «Sono due le teorie più accreditate. Entrambe chiamano in causa un anomalo controllo delle “centraline nervose”, collocate nel cervello e nella colonna vertebrale, che in condizioni normali permettono il fisiologico riempimento e svuotamento della vescica. Una teoria mette al centro la vescica, in particolare il tessuto che la riveste internamente (urotelio) il quale sarebbe più sensibile a stimoli meccanici o chimici. L’altra teoria vede coinvolto il muscolo detrusore che avvolge la vescica: eccitandosi spontaneamente provocherebbe lo stimolo impellente a urinare prima che la vescica si sia riempita a volumi normali. Esistono poi alcuni fattori di rischio come l’obesità, l’ipertrofia prostatica nel maschio, la stitichezza e l’assunzione di alcuni farmaci».

I SINTOMI

Come si riconosce? «In genere è sufficiente una visita urologica […] Fondamentale eseguire un semplice esame delle urine […]».

I RIMEDI

Per contrastare la vescica iperattiva si può partire da semplici consigli, come limitare il consumo di liquidi, caffè e fumo o perdere peso, fino ad arrivare, in rari casi, alla chirurgia. «La terapia comportamentale associata agli esercizi per rinforzare il pavimento pelvico è in grado di ridurre i fastidi nel 50-80% dei casi», spiega Montanari[…]

