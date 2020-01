19 gen 2020 13:55

VI SENTITE TRISTI PERCHÉ LE VACANZE DI NATALE SONO FINITE? NON GUARDATE LA VITA DEI RICH KIDS DI INSTAGRAM CHE HANNO L'UNICO IMPEGNO DI SPENDERE I SOLDI DI PAPA' – VACANZE IN HOTEL DI LUSSO, MACCHINE DA FAR PERDERE LA TESTA E VOLI PRIVATI SONO ALL’ORDINE DEL GIORNO PER QUESTI VIZIATELLI CHE NON HANNO IL PROBLEMA DI DOVER LAVORARE…