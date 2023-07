VI SERVE UN RENE? POTETE COMPRARLO SU FACEBOOK – IN INDONESIA È STATO SCOPERTO UN TRAFFICO ILLEGALE DI ORGANI UMANI CHE AVVENIVA ATTRAVERSO IL SOCIAL NETWORK – PERSONE IN DIFFICOLTÀ ECONOMICHE CONTATTAVANO L'ORGANIZZAZIONE CRIMINALE E, DOPO UNA SERIE DI VISITE MEDICHE, VENIVANO “ABBINATE” A COMPRATORI PROVENIENTI DA CINA, MALESIA, SINGAPORE – DODICI LE PERSONE ARRESTATE – IL TARIFFARIO: UN RENE COSTAVA OLTRE 10 MILA EURO…

Diecimila euro per un rene. Un traffico illegale di organi è stato scoperto in Indonesia, Paese dove è legale la donazione a parenti e amici ma non la compravendita, che avveniva quasi allo scoperto, tramite un gruppo Facebook. Lo storia è raccontata dal Washington Post. […]

Di fronte a crescenti debiti, Hanim, un indonesiano di 41 anni, ha venduto il suo rene a un’organizzazione di traffico d’organi nel 2019. Successivamente, è entrato nell’organizzazione come coordinatore e ha aiutato altri indonesiani in difficoltà finanziarie a fare lo stesso.

I potenziali venditori di reni contattavano tipicamente l’organizzazione tramite gruppi privati di donatori di rene su Facebook e fornivano dettagli personali come età, sesso e gruppo sanguigno. Successivamente, si incontravano in una casa in affitto a Bekasi, fuori Giacarta, e volavano a Phnom Penh, capitale cambogiana, per un controllo medico presso un ospedale militare.

Una volta superati i test, venivano abbinati a compratori provenienti da vari Paesi, tra cui Singapore, Malesia e Cina, secondo quanto riportato da Hanim e dalla polizia indonesiana.

I destinatari pagavano 200 milioni di rupie indonesiane (oltre 10 mila euro) per un rene. “Ho venduto il mio rene a un paziente di Singapore”, ha dichiarato Hanim ai media televisivi locali […]

I venditori incontravano i compratori, firmavano un accordo di donazione e fissavano una data per l’operazione. All’inizio di luglio e dopo 122 donazioni, la polizia indonesiana ha smantellato l’organizzazione. Dodici persone sono state arrestate e incriminate, incluso Hanim e altre 9 persone che avevano venduto i loro reni in cambio di denaro.

Nell’organizzazione erano coinvolti anche un poliziotto e un funzionario dell’immigrazione. Il funzionario dell’immigrazione, identificato dalla polizia con le iniziali A.H.,veniva pagato da 3 a 3,5 milioni di rupie per ogni donatore che aiutava a superare i controlli di immigrazione all’aeroporto di Bali. […]

