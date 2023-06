17 giu 2023 20:00

VI SIETE LAMENTATI PER LE PIOGGE COSTANTI? SAPPIATE CHE DALLA PROSSIMA SETTIMANA SARETE COSTANTEMENTE DENTRO UN FORNO - È PREVISTO L'ARRIVO DI ARIA CALDA DAL SAHARA IN ESPANSIONE DALL'ALGERIA VERSO L'ITALIA: LE TEMPERATURE POTRANNO ARRIVARE A 42 GRADI IN SARDEGNA E A 39, LOCALMENTE, IN SICILIA - SUL RESTO DELL'ITALIA AVREMO TEMPERATURE FINO A 33-35 GRADI, MA CON MOLTA UMIDITÀ E TANTA AFA - ROMA POTREBBE VEDER SALIRE IL TERMOMETRO ALL'IMPROVVISO E…