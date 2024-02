VI SIETE MAI CHIESTI CHE ASPETTO HA UNO SMARTPHONE SOSTENIBILE? SE NON RIUSCITE A IMMAGINARLO AVETE UNA SFILZA DI BUONI MOTIVI. QUELLI CHE SI AVVICINANO DI PIÙ SONO GLI OLANDESI DELLA FAIRPHONE CHE PUNTANO A REALIZZARE DISPOSITIVI CHE POSSONO ESSERE PERSONALIZZATI E RIPARATI DAL SINGOLO ACQUIRENTE: L’OBIETTIVO È DI ALLUNGARE LA VITA AL TELEFONINO, MA SE PARLIAMO DI RICICLO SIAMO ANCORA IN ALTO MARE – LA SOSTENIBILITÀ HA COMUNQUE UN PREZZO VISTO CHE IL CELLULARE COSTA…

Estratto dell'articolo di Isabelle Gerretsen per www.bbc.com

Vi siete mai chiesti che aspetto ha uno smartphone sostenibile? Ve lo spiega Van Abel, cofondatore dell'impresa olandese Fairphone, che sostiene di aver costruito "lo smartphone più sostenibile del mondo". Ma come può un prodotto così complesso, contenente metalli rari e componenti provenienti da tutto il mondo, essere considerato sostenibile?

Fondata nel 2013 ad Amsterdam, Fairphone produce smartphone Android che possono essere facilmente scambiati, personalizzati e riparati dai proprietari. Una strategia che consente e incoraggia le persone a riparare i propri telefoni, riducendo i rifiuti elettronici che sono in rapida ascesa.

Secondo il Programma ambientale delle Nazioni Unite, ogni anno vengono prodotti a livello globale circa 50 milioni di tonnellate di rifiuti elettronici, che pesano più di tutti gli aerei di linea commerciali mai realizzati. Solo il 20% di questi rifiuti viene riciclato.

La montagna di rifiuti elettronici cresce di pari passo con l’aumento della domanda di dispositivi portatili e smartphone. Secondo il World Economic Forum, entro il 2050 la produzione annuale di rifiuti elettronici sarà più che raddoppiata raggiungendo i 120 milioni di tonnellate .

Nel 2022, 5,3 miliardi di telefoni cellulari sono stati gettati via, secondo la stima dell'organizzazione no-profit belga The WEEE Forum. Negli Stati Uniti, le persone sostituiscono i loro telefoni in media ogni 18 mesi quando vengono rilasciati nuovi modelli con funzionalità aggiornate. La maggior parte dei dispositivi di ora viene fornita come unità estremamente difficili e costose da riparare o addirittura producono messaggi di errore se i componenti danneggiati vengono riparati .

Fairphone vuole interrompere questa tendenza vendendo telefoni che abbiano una vita più lunga. La sostenibilità è al centro della missione di Fairphone. «Utilizziamo plastica riciclata al 100% in tutti i nostri telefoni e oro e argento del commercio equo e solidale» afferma van Abel.

Ma non tutti i materiali presenti nei modelli Fairphone sono sostenibili. Il Fairphone 5 contiene 40 materiali diversi, ma solo 14 materiali (che costituiscono il 42% del peso totale del telefono) provengono da fonti sostenibili ed etiche. Solo il 70% di queste 14 materie prime proviene dal commercio equo e solidale o da fonti riciclate. L’estrazione degli elementi delle terre rare utilizzata da Fairphone e da altre aziende produttrici di smartphone ha un impatto ambientale significativo e può provocare la contaminazione dell’aria, dell’acqua e del suolo.

In una revisione indipendente dell'azienda , gli esperti hanno affermato che Fairphone potrebbe migliorare le sue credenziali di sostenibilità acquistando più materiali da fonti eque e certificate, realizzando telefoni aggiornabili e riparabili. Van Abel afferma che Fairphone ha ampliato il numero di materiali che ottiene da fonti sostenibili ed etiche da otto a 14, con l'intenzione di aumentarli ulteriormente: «[…] Oggi, Fairphone acquista stagno e tantalio che non provengono da zone di conflitto della RDC e collabora con i produttori per garantire condizioni di lavoro eque nelle miniere e nelle fabbriche».

Nonostante le sue ambizioni, Fairphone è ancora solo un attore minore nel mercato della telefonia mobile: dal suo lancio ha venduto circa 550.000 dispositivi. Per contestualizzare questo dato, nel 2022 sono stati venduti in tutto il mondo più di 232 milioni di iPhone .

La sostenibilità, tuttavia, ha un prezzo elevato. L’ultimo modello Fairphone costa 699 dollari. Il programma di riparazione di Fairphone, tuttavia, è più economico rispetto ai suoi principali concorrenti. Una nuova batteria per Fairphone 5 costa 49 dollari.

Fairphone gestisce anche un programma di riciclo degli smartphone che non possono più essere riparati. Tuttavia, secondo Fairphone, in genere solo il 30-50% dei materiali può essere recuperato nel processo di riciclaggio. L’azienda considera il riciclo come l’ultima risorsa visto che punta tutto sulla longevità del dispositivo.

