dr bernard beitman

Nel febbraio del 1973, il dottor Bernard Beitman si ritrovò rannicchiato sul lavello della cucina di una vecchia casa di San Francisco. Stava soffocando, ma non stava mangiando né bevendo, eppure per diversi minuti non riuscì a riprendere fiato né a deglutire.

Il giorno dopo il fratello lo chiamò per dirgli che a 3.000 miglia di distanza, a Wilmington, il padre era morto. Aveva avuto un'emorragia alla gola, soffocato dal suo stesso sangue ed esattamente nello stesso momento del misterioso episodio di Beitman.

Sopraffatto dallo stupore, Beitman rimase affascinato da quelle che ora chiama coincidenze significative. Dopo essere diventato professore di psicologia presso l'Università del Missouri-Columbia, ha pubblicato diversi articoli e due libri sull'argomento e ha fondato un'associazione no-profit, The Coincidence Project, per incoraggiare le persone a condividere le loro storie di coincidenze.

sincronicita

I ricercatori che studiano le coincidenze sono divisi sul loro significato. Alcuni, come Beitman, ritengono che suggeriscano una connessione più profonda tra la nostra mente e il mondo materiale di quanto la scienza moderna possa spiegare. Altri considerano le coincidenze come pure probabilità matematiche.

i messaggi delle coincidenze dr beitman

Tuttavia, la maggior parte degli studiosi di coincidenze concorda sul fatto che notarle ci aiuta a comprendere meglio il funzionamento del mondo.

Beitman definisce una coincidenza come "due eventi che si incontrano senza apparentemente alcuna spiegazione causale". Possono cambiare la vita, come la sua esperienza con il padre, o essere confortanti, come quando la canzone preferita di una persona cara passa alla radio proprio nel momento in cui se ne sente maggiormente la mancanza.

coincidenze 11 e 11

Nel 2006, Beitmain ha iniziato a sviluppare il Weird Coincidence Survey per valutare quali tipi di coincidenze si osservano più comunemente, quali tipi di personalità sono più portate a notarle e come la maggior parte delle persone le spiega. Finora hanno completato il sondaggio circa 3.000 persone.

universo

Le coincidenze più comunemente segnalate sono associate ai mass media: Una persona pensa a un'idea e poi la sente o la vede in TV, alla radio o su Internet. Pensare a una persona e poi vederla chiamare inaspettatamente è altrettanto molto comune, seguito dall'essere nel posto giusto al momento giusto per far progredire il proprio lavoro, la propria carriera e la propria istruzione.

Le persone che si definiscono spirituali o religiose riferiscono di aver notato un maggior numero di coincidenze significative rispetto a quelle che non lo sono, ed è più probabile che le persone sperimentino coincidenze quando si trovano in uno stato emotivo elevato, magari sotto stress o in lutto.

sincronicità universo

Per Beitman, nessuna spiegazione è sufficiente. Negli anni i suoi studi si sono concentrti sulla "simulpathity", ossia sentire il dolore di una persona cara a distanza, come crede di aver fatto con suo padre.

Attualmente la scienza non è in grado di spiegare come ciò possa avvenire, ma nei suoi libri propone alcune idee non tradizionali, come l'esistenza della "psicosfera", una sorta di atmosfera mentale attraverso la quale le informazioni e l'energia possono viaggiare tra due persone emotivamente vicine anche se fisicamente distanti.

dr beitman

Nel suo nuovo libro, pubblicato a settembre, "Coincidenze significative: Come e perché accadono sincronicità e serenità", racconta la storia di un giovane che intendeva porre fine alla sua vita sulla riva di un lago isolato. Mentre era seduto a piangere nella sua auto, un'altra macchina si fermò e suo fratello scese.

Quando il giovane chiese spiegazioni, il fratello disse che non sapeva perché era salito in macchina, dove stava andando o cosa avrebbe fatto una volta arrivato. Sapeva solo che doveva salire in macchina e guidare.

«Non dico che ho ragione, ma vi dico che queste cose accadono» ha detto Beitman.

FILO ROSSO DEL DESTINO