I cani seppelliscono le ossa, i gatti la cacca. Nascondere i rifiuti corporei è un istinto felino innato, ma questa volta la loro ossessione per la pulizia non c’entra.

Nascondere gli odori

L'atto di seppellire meticolosamente i bisogni arriva dai gatti selvatici, che utilizzavano urina e feci per marcare il territorio oppure nascondersi dai predatori. Esattamente come l’urina, anche la cacca di gatto ha un odore caratteristico: per noi l’odore potrebbe essere sempre lo stesso, ma un gatto è in grado di distinguerla da quella di qualcun altro e percepirne i feromoni contenuti.

Ecco perché in natura i felini dominanti, compresi leoni, tigri, leopardi e giaguari, non seppelliscono i loro escrementi per segnalare che vogliono rivendicare una particolare area. I gatti hanno invece imparato che seppellendo le loro feci sottoterra ne nascondevano l’odore e riuscivano quindi a passare inosservati.

[…] i gatti moderni hanno ereditato questo istinto dai loro avi. E anche se oggi non hanno predatori indesiderati da cui difendersi, continuano a seppellire i loro escrementi nelle lettiere, lasciando in eredità ai loro cuccioli questo forte istinto di autoprotezione.

I gatti non sono gli unici animali a seppellire i loro escrementi per scacciare i predatori e risolvere dispute territoriali. E’ comune anche fra le marmotte, i visoni, gli armadilli e le donnole.

Feci per terra

Uno dei motivi più comuni per cui i gatti fanno i loro bisogni fuori dalla lettiera è per un problema gastrointestinale o comportamentale: il tuo gatto potrebbe decidere di non seppellire le feci perché si considera dominante su di te o perché vuole difendere il suo territorio da altri animali. Non è insolito che i gatti facciano lo stesso spruzzando urina sui muri. […]

