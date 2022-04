VI SIETE MAI SBALLATI CON UN SUONO? - BASTA ANDARE SU YOUTUBE O SPOTIFY E CERCARE "BATTITI BINAURALI", DA ASCOLTARE RIGOROSAMENTE CON LE CUFFIE - FUNZIONA COSI': IN OGNI ORECCHIO VIENE TRASMESSO UN TONO DIVERSO, E QUESTO SEMPLICE SFASAMENTO PROVOCA, A DETTA DI ALCUNI, EFFETTI PSICHEDELICI: RENDE FELICI, PERMETTE ACCEDERE A SPAZI MENTALI CREATIVI, E' PERSINO ECCITANTE...

Dagotraduzione dal Daily Beast

Ian Griffiths, un custode di scuola di 36 anni del Massachusetts, ha raccontato di aver iniziato ad avvicinarsi alla spiritualità quando suo padre ha avuto un'esperienza di pre-morte ed è stato salvato da quello che può solo descrivere come il destino. Da allora, per raggiungere uno stato alterato di coscienza superiore ed esplorare il mondo spirituale, Griffiths ha iniziato a meditare e si è rivolto a YouTube e Spotify per ascoltare i "battiti binaurali", un termine usato per descrivere le illusioni uditive che si verificano quando ascoltiamo due diversi toni in ogni orecchio.

«Credo che tu possa raggiungere un'alta coscienza che sembra qualcosa di correlato alla droga», ha detto Griffiths a The Daily Beast. «1.000 per cento. Con la pratica continua». In effetti, usa i battiti binaurali ogni notte prima di andare a dormire.

«Quando [ascolti] i battiti binaurali, puoi immediatamente sentirlo», ha aggiunto Griffiths. «Questo è il potere del suono da solo. Devi essere nel giusto stato d'animo per credere che questa roba faccia effettivamente il suo lavoro, ma credo che assomigli ai farmaci».

Anche se Griffiths è sobrio da 14 anni, in passato ha usato funghi psichedelici ed è fermamente convinto che i battiti binaurali siano una forma simile di sballo naturale. Anche altri utenti di battiti binaurali hanno paragonato l'esperienza al microdosaggio sui funghi, anche se non è lo stesso tipo di sballo da funghi. Piuttosto, è controllato e fantasioso e può permetterti di accedere a spazi mentali creativi di cui non sei facilmente a conoscenza nella vita di tutti i giorni.

Questa non è una novità per gli appassionati di battiti binaurale. Una ricerca condotta dalla RMIT University australiana ha rilevato che il 12% degli intervistati utilizza battiti binaurali come farebbe con droghe psichedeliche (in combinazione con altre droghe o al loro posto), il 35% per cambiare il proprio umore e il 72% per rilassarsi o addormentarsi. Le persone che usano i ritmi binaurali per sballarsi spesso sono già esperte di sostanze psichedeliche o le hanno già provato. Tendono anche ad essere più giovani: l'interesse ha raggiunto il picco tra i 16 ei 20 anni, e poi di nuovo a 45 anni.

«Non possiamo, per esempio, dire che i battiti binaurali in realtà [ti facciano sballare]. Non lo sappiamo», dice Alessia Maddox, un sociologo della tecnologia alla Deakin University in Australia e uno degli autori principali di questo articolo. «Quello che sappiamo è che le persone lo usano per alterare i loro stati e per connettersi con loro stessi, e anche per connettersi con una forza superiore o simili in quello spazio più spirituale. Quindi è piuttosto interessante».

Il suo studio, che ha raccolto le risposte di oltre 30.000 persone in 22 paesi diversi, è stato pubblicato il mese scorso su “Drug and Alcohol Review”. Ma la comunità scientifica non ha ancora stabilito se i battiti binaurali possano effettivamente farti sballare come le sostanze psichedeliche, o se sia solo una questione di placebo. Nonostante ciò, gli studiosi ritengono che questo fenomeno abbia la capacità di cambiare radicalmente la nostra comprensione di cosa siano le droghe.

Quando ascolti suoni nel mondo reale, una delle due orecchie lo elabora prima dell'altra. Il tuo cervello è addestrato a capire il suono in questo modo e a comprendere da dove proviene. «I battiti binaurali interrompono gli sforzi del nostro cervello per localizzare il suono», spiega Lachlan Gold, docente di musica contemporanea presso l'Università della Sunshine Coast in Australia e uno dei consulenti audio esperti del documento pubblicato di recente.

Suonare in ogni orecchio due frequenze diverse ma molto simili, con una differenza inferiore ai 30Hz, crea una modulazione specifica. Il suono passa lentamente dall'essere fuori fase, quando i due toni si trovano su parti diverse della loro onda, all'essere completamente in fase e fondersi per suonare più forte, spiega Goold. Questo provoca un "terzo tono" all'interno del tuo cervello, che solo tu puoi sentire. In teoria, questo tono può essere utilizzato per sincronizzare le onde cerebrali su una lunghezza d'onda desiderata. Ci può essere un limite, però. Goold non ha mai usato battiti binaurali per un periodo di tempo prolungato perché trova le informazioni fuori fase prosciuganti.

Questi toni illusori sono noti da un po' di tempo con alcune prove che suggeriscono che furono scoperti nel 1800, ma la loro popolarità è cresciuta negli ultimi anni, secondo i risultati dell'Australia RMIT University. Nel tempo ha anche incontrato detrattori. Nel 2010, varie testate giornalistiche locali hanno riferito che gli adolescenti di una scuola superiore in Oklahoma sembravano essere intossicati da droghe digitali a scuola. Anche l'Oklahoma Bureau of Narcotics and Dangerous Drugs è stato coinvolto. A Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, le autorità sono diventate rapidamente irremovibili nel bandire le droghe digitali nel 2012, dicendo che dovrebbero essere trattate come la cannabis e l'ecstasy. Le autorità del Libano hanno presto seguito l'esempio. La loro più grande preoccupazione è che le droghe digitali diventino un accesso a quelle chimiche nella vita reale, soprattutto considerata la loro ampia accessibilità per gli ascoltatori più giovani.

In effetti, una rapida navigazione attraverso app di streaming come YouTube, Spotify o Soundcloud può fornire un'ampia varietà di ritmi binaurali. Alcuni sono pensati per aiutare le persone a studiare e concentrarsi. Altri dovrebbero aumentare l'eccitazione sessuale. E altri dovrebbero aiutare a indurre viaggi psichedelici. Ci sono alcune tracce commercializzate come "musica binaurale", con melodie e suoni naturali aggiunti. Puoi anche scaricare un'app di battiti binaurali per il tuo telefono come il popolare I-doser.

Ma i ricercatori rimangono scettici sul fatto che i battiti online siano buoni quanto quelli realizzati in laboratorio o se siano buoni. «Sembra esserci un grande divario tra i battiti binaurali clinici e quelli commercializzati online», ha detto Goold. «Penso certamente che la variabilità di ciò che è là fuori renda la conversazione sull'efficacia molto più confusa di quanto non lo sia già dopo vari studi clinici negli ultimi 50 anni».

Se i battiti binaurali funzionano in laboratorio o nel mondo reale è ancora un grande dubbio. Ad esempio, una meta-analisi di 22 studi sull'effetto dei battiti binaurali ha riscontrato un effetto statisticamente significativo e coerente su memoria, attenzione, ansia e sollievo dal dolore, con una dose maggiore di esposizione che aumenta l'efficacia. Ma altri studi hanno scoperto il contrario. Un’analisi sui battiti binaurali e l'attenzione non ha trovato effetti positivi, e nemmeno uno studio del 2020 per verificare se i battiti possano influire sulle prestazioni cognitive o sul cambiamento dell'umore.

In effetti, nonostante la ricerca promettente, non si sa ancora molto sui battiti binaurali e sui potenziali effetti. Indipendentemente da ciò, rimane un modo semplice e non invasivo per stimolare il cervello mediante il trascinamento neurale, un termine per quando le onde cerebrali si sincronizzano con le lunghezze d'onda della musica che stai ascoltando. «Tuttavia, questo trascinamento può variare a seconda dell'individuo, dell'umore, degli stati cerebrali, della frequenza di stimolazione e delle loro interazioni», ha affermato Bhattacharya. «Gli effetti così forti dei battiti binaurali rimangono finora elusivi».

«Il placebo gioca un ruolo importante qui», così come per le sostanze psichedeliche e soprattutto per il microdosaggio, ha aggiunto Bhattacharya. Ma utenti come Griffiths non sono necessariamente d'accordo. Anche se fosse solo un placebo, gli utenti del battito binaurale stanno raggiungendo l'obiettivo previsto di sballarsi comunque. Questo, di per sé, è una cosa potente.

A lungo termine, l'intero dibattito apre un regno di domande su cosa sia una droga e su come possiamo usare la tecnologia per regolare le emozioni. «Alcuni ricercatori cercano di trovare l'impatto della tecnologia sulle sostanze chimiche del cervello come la dopamina o la serotonina», dice Greg Wadley, un ricercatore dell'interazione uomo-computer presso l'Università di Melbourne. Ma lui pensa che questa sia una metafora mal applicata. Invece, dovremmo confrontare tecnologia e farmaci a livello funzionale, in altre parole, quali funzioni svolgono le persone con loro?

«Quindi, osserviamo che le persone usano sia le tecnologie che i farmaci per gestire come si sentono», ha detto Wadley.