DAGONEWS

principe harry e principe andrea

Vi siete perse le bombastiche interviste al principe Harry? Ecco a voi i passaggi appetitosi dello sproloquio che, per alcuni, segna “la fine della monarchia”.

Il principe Harry dice che lui e Meghan non rinunceranno mai ai loro titoli reali

Nell’intervista bomba con Anderson Cooper per 60 Minutes, il principe Harry ha lasciato intendere che lui e sua moglie Meghan Markle non rinunceranno mai ai titoli reali, chiedendo sfacciatamente "che differenza farebbe".

Quando il duca e la duchessa del Sussex hanno annunciato che si sarebbero allontanati dalla monarchia e si sarebbero trasferiti in America all'inizio del 2020, molte persone hanno chiesto loro di rinunciare ai titoli reali.

Ma al conduttore Anderson Cooper che gli ha chiesto: "Perché non rinunciare ai titoli di duca e duchessa?", il Duca ha risposto: "E che differenza farebbe?".

il principe harry, principe william e kate middleton

“La famiglia reale è stata orribile con me il giorno in cui la regina è morta”

Il duca di Sussex ha accusato la famiglia reale di aver avuto un comportamento “orribile” il giorno in cui è morta la regina. Nell’intervista con Tom Bradby per ITV, Harry ha criticato il comportamento della sua famiglia, rivelando che la moglie, Meghan Markle, è stata bandita da Balmoral. Il principe ha rivelato di aver inviato un messaggio a William chiedendogli come sarebbe arrivato a Balmoral. Ma il fratello non gli avrebbe mai risposto e nessuno lo ha invitato a volare sullo stesso aereo per raggiungere la nonna sul letto di morte.

“Meghan è stata stereotipata”

il principe harry festeggia il giorno delle nozze di carlo e camilla 2

Il principe Harry ha accusato William e Kate di aver fatto una sorta di barriera con la famiglia che non ha permesso che Meghan venisse veramente accolta: «C’erano molti stereotipi su di lei perché è un'attrice americana, divorziata, birazziale. Pensavo che saremmo stati in quattro, per anni ho fatto il terzo incomodo. È stato divertente, ma a volte anche imbarazzante».

Il primo attacco di un membro della famiglia reale al principe Andrea

Il principe Harry è diventato il primo reale a criticare pubblicamente il principe Andrea, definendo l'affare Jeffrey Epstein “uno scandalo vergognoso”. «Nonostante lui fosse coinvolto in un vergognoso scandalo, accusato di aver aggredito sessualmente una ragazzina, nessuno aveva nemmeno suggerito di togliergli la sicurezza. La gente ha avuto molte ragioni per lamentarsi di noi, ma i crimini sessuali non erano tra questi».

il principe harry festeggia il giorno delle nozze di carlo e camilla 1

“La mia famiglia ha aiutato a cacciare Meghan”

Il principe Harry ha accusato la sua famiglia di essere "complice" del "dolore e della sofferenza" inflitti a sua moglie e li ha paragonati a "maltrattatori".

Nell’'intervista bomba ha detto che la famiglia ha contribuito a "distruggere" la sua reputazione e quella di Meghan, costringendoli a trasferirsi in California, e non hanno "mostrato alcuna volontà di riconciliarsi".

il principe harry 1

Pur accusando la sua famiglia di "andare a letto con il diavolo", ha ammesso che non erano razzisti, anche se li ritiene colpevoli di "pregiudizi inconsci". Per non contraddirsi troppo il principe ha insistito sul fatto che a corte qualcuno abbia chiesto il colore della pelle di Archie, ma non ha mai rivelato chi (fuori i nomi!).

Le accuse a Camilla

Il principe Harry ha usato la sua intervista con CBS per lanciare un violento attacco alla sua matrigna Camilla, definendola "cattiva" e "pericolosa".

il principe harry e meghan

La straordinaria bordata è arrivata nonostante l'appello di suo padre, re Carlo, a non attaccare sua moglie. Il duca di Sussex ha affermato la regina consorte era contenta che i corpi venissero “lasciati per strada” mentre tentava di riabilitare la sua immagine dopo la sua lunga relazione extraconiugale con il padre. immediatamente il Daily Mail ha scodellato un video del giovane Harry che, allegro e sorridente, lancia coriandoli contro il padre il giorno delle nozze.

I litigi di Harry sui parcheggi e le lamentele per essere stato "mezzo sepolto" nel suo appartamento

«Uno degli aspetti più sbalorditivi di “Spare” non sono i litigi di Harry con suo fratello, ma il modo in cui trasforma le irritazioni più banali in offese» scrive la corrispondente reale del Daily Mail, Rebecca English .

Dalle liti sui parcheggi a come non avesse abbastanza luce nell’appartamento che gli avevano dato Carlo e Camilla. «Mi fu assegnato un appartamento nel seminterrato del palazzo. In altre parole, ero mezzo sepolto. Avevo tre finestre alte, ma lasciavano entrare poca luce, quindi la differenza tra alba e tramonto era simbolica, per non dire altro».

il principe carlo e camilla

Le affermazioni del principe Harry potrebbero "segnare l'inizio della fine" della monarchia

Catherine Mayer, autrice di “The Heart of a King”, un’autobiografia di Re Carlo, ha detto al Guardian: «È forse qualcosa che segnerà l'inizio della fine della monarchia, ed è di questo che dovremmo discutere. La famiglia reale è dopotutto un’istituzione che rappresenta la disuguaglianza quindi ci sono cose enormi in gioco».

william harry e carlo ai funerali di diana il principe harry 2 principe harry al polo nord il principe harry intervista itv l autobiografia di harry in spagna lady d con il principe harry bambino principe harry intervista itv diana, carlo, william e harry principe harry soldato principe harry. i fab four