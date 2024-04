19 apr 2024 12:10

VI SIETI GODUTI IL WEEKEND AL SOLE E AVETE GIA' FATTO IL CAMBIO STAGIONE PER LA PRIMAVERA? PEGGIO PER VOI: STA PER TORNARE IL FREDDO! - NEI PROSSIMI GIORNI CI SARA' UN BRUSCO CALO DELLE TEMPERATURE CHE DURERA' PER TUTTA LA SETTIMANA - L'ABBASSAMENTO DELLA COLONNINA DI MERCURIO POTREBBE ARRIVARE FINO A 20 GRADI IN EMILIA ROMAGNA, MENTRE IN PIANURA PADANA SI TOCCHERANNO MINIME DI 4-5 GRADI - PREVISTA PIOGGIA, GRANDINE, VENTO E NEVE ANCHE A BASSA QUOTA...