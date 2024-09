20 set 2024 17:53

VI SOGGIOGO PER IL GIOCO - IN PROVINCIA DI MONZA UN 17ENNE HA PICCHIATO LA MADRE E MINACCIATO DI DAR FUOCO ALL'AUTO DELLA NONNA SE LE DUE NON GLI AVESSERO DATO I SOLDI PER GIOCARE D'AZZARDO - DOPO UN ANNO DI AGGRESSIONI, LE DONNE LO HANNO DENUNCIATO E IL MINORE, SOTTO EFFETTO DI QUALCHE DROGA, È STATO PORTATO IN UNA COMUNITÀ CON L'ACCUSA DI MALTRATTAMENTI E RAPINA AGGRAVATA...