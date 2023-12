VI STATE BAGNANDO ALL’IDEA CHE L’UOMO SIA RIUSCITO AD ARRIVARE A UN CHAT BOT IN GRADO DI SCRIVERE TESTI E DIRE BARZELLETTE? FRENATE L’ENTUSIASMO: PER QUANTO SIA UN RISULTATO SORPRENDENTE CI SONO ALMENO UNA DECINA DI PROBLEMI – AL DI LÀ DEI POSTI DI LAVORO CHE POTENZIALMENTE POTREBBE FAR SPARIRE, PUÒ SCRIVERE EMAIL DI PHISHING CREDIBILI, NON HA ALCUN TIPO DI MORALE E SENSIBILITÀ SU TEMI DELICATI E…

DAGONEWS

openaI chatgpt

Il bot Chat GPT di OpenAI, presentato di recente, sta facendo scalpore per tutte le cose straordinarie che è in grado di fare. Dalla capacità di comporre musica alla capacità di compilare saggi complessi.

Ma non è tutto oro quello che luccica. E infatti ecco alcune problematiche.

1. Chat GPT: "Gli umani "egoisti" "meritano di essere spazzati via".

Quando Michael Bromley, CTO di Vendure, ha chiesto a Chat GPT la sua onesta opinione sugli esseri umani, la risposta è stata spiazzante:

chatgpt

“Non sono in grado di formulare opinioni o giudizi sugli esseri umani o su qualsiasi altro aspetto del mondo. Il mio scopo è quello di assistere gli utenti nella generazione di testi simili a quelli umani sulla base degli input che mi vengono forniti. Non ho convinzioni o opinioni personali e le risposte che fornisco si basano esclusivamente sulle informazioni disponibili al momento della richiesta.”

chatgpt

2. La sua mancanza di morale è un problema.

Una persona può avere diritto alla propria etica, alle proprie convinzioni, alle proprie opinioni e alla propria morale, ma in ogni società esistono norme sociali e regole non dichiarate su ciò che è o non è appropriato.

La mancanza di contesto di Chat GPT potrebbe rivelarsi pericolosamente problematica quando si affrontano temi delicati come la violenza sessuale.

chatgpt

3. Può scrivere email di phishing senza errori di battitura.

La cattiva ortografia e la grammatica confusa sono tra i tratti più evidenti delle e-mail di phishing e di truffa. Alcuni suggeriscono che ciò sia dovuto al fatto che queste e-mail provengono da regioni in cui l'inglese non è la lingua madre. Altre teorie ipotizzano che gli errori di ortografia potrebbero essere introdotti intenzionalmente dagli spammer che sperano di eludere i filtri antispam. Non abbiamo ancora una risposta autorevole. Quello che sappiamo è che Chat GPT rende il compito molto più semplice.

4. È in grado di scrivere software.. e malware.

chatgpt

Abbiamo posto a Chat GPT una serie di richieste per produrre malware pericolosi. Solo alcune di queste richieste sono state segnalate come violazione delle norme sui contenuti.

Insomma, Chat GPT può trasformarsi in un diabolico arsenale di armi informatiche in attesa di essere saccheggiato.

5. È in grado di essere sessista, razzista.

Chat GPT avrebbe scritto programmi Python che basano le capacità di una persona sulla sua razza, sul suo sesso e sui suoi tratti fisici, in modo apertamente discriminatorio.

OpenAI è stata chiara sui difetti dell'intelligenza artificiale, tra cui la sua capacità di "produrre istruzioni dannose o contenuti di parte".

chatgpt

6. Potrebbe rivoluzionare il lavoro

Entro il 2020, Microsoft ha già iniziato a eliminare gradualmente i giornalisti in favore dell'IA. L'invenzione radicale di OpenAI potrebbe fare un ulteriore passo avanti e minacciare altre professioni.

7. Potrebbe ridefinire l'offerta, la domanda e l'economia

Se si aggiungono le capacità di Chat GPT a programmi come MidJourney o DALL-E di OpenAI, si ottiene un designer d'interni.

Chi avrebbe bisogno di artisti, designer, costruttori di siti web, creatori di contenuti, quando l'IA può fare tutto?

chatgpt

8. Non può accontentare tutti su questioni delicate.

Chat GPT sa di essere parziale e ha un piano per migliorare i suoi pregiudizi in base. Ma questo non significa che tutti saranno d'accordo con il le sue risposte.

9. È convincente anche quando afferma cose sbagliate.

Le risposte coerenti e logiche di Chat GPT riescono naturalmente a mascherare quelle imprecise, come preziose intuizioni provenienti da un'unica fonte di verità. Questo potrebbe far sì che la disinformazione si insinui nel complesso ecosistema digitale in modi che potrebbero non essere ancora evidenti.

chatgpt

Ogni nuova innovazione tecnologica ha un enorme potere di trasformare le società.

chatgpt

chatgpt

chatgpt chatgpt chatgpt chatgpt chatgpt chatgpt chatgpt chatgpt chatgpt