VI STATE CHIEDENDO DOVE POTER AMMIRARE TETTE ESAGERATE, CICCIOSE, POLPOSE, DALLA QUINTA IN SU? FACILE, SU "BIG BOOB BUNDLE"! - BARBARA COSTA: “È UN SITO CHE RIUNISCE A SÉ TRA I PIÙ IMPETUOSI VIDEO SIA AMATORIALI CHE PROFESSIONALI DI ATTRICI AVENTI CARRI ARMATI TETTONICI, PERICOLOSI, GIGANTI! NON CI CREDETE? ANDATE UN PO’ A VEDERE! LA MAGGIOR PARTE SONO CLIP DI RAGAZZE E MILF DI OGGI, EUROPEE, AMERICANE, ASIATICHE, CHE SANNO ASSAI COME IMPIEGARE LA LORO CIRCONFERENZA TORACICA…”

Barbara Costa per Dagospia

micky bells (6)

Dove trovare porno tette esagerate, tette le più cicciose, polpose, e tette dalla quinta in su? Facile, su "Big Boob Bundle"! Big Boob Bundle è un sito che riunisce a sé tra i più impetuosi video sia amatoriali che professionali di attrici aventi montagne di bocce, oceani di bocce, carri armati tettonici, pericolosi, giganti! Non ci credete? Andate un po’ a vedere! Sì, ma poi tornate subito qui, da me, che, dal prestigio conferitomi dalla mia seconda abbondante di seno, chiedo il vostro intervento: dopo avervi fatto un giro su Big Boob Bundle, ditemi: quali sono tra quelle lì esposte le tette rifatte?

arianna sinn (2)

Ai miei occhi appaiono non "aiutate". Le donne lì in posa sono come madre natura le ha poppamente fornite, e non solo: a seni imponenti sono appaiate natiche di ugual calibro. Di donne poppute stile anni '50. Donne boteriane. Donne "piene", e piene non solo di tettosità ma pure di bramosia pornografica. I video che ti allettano ad abbonarti al sito… eh, miei cari, e che volete, che tutta questa popponica grazia di dio sia gratuita? E però vi mitigo il dispiacere segnalandovi che Big Boob Bundle propone offerte speciali a valanga specie una, che non so quanto rimarrà attiva, in cui offrono un mese di abbonamento gratis… a vita.

milly marks (2)

Io sono capitata su Big Boob Bundle perché alla ricerca di una "vecchia" attrice dalle grandi tette di cui vi ho parlato in passato, Hitomi Tanaka, stella che su un sito del genere non poteva che di tette brillare! Hitomi, una bambola anime vivente, una con un corpicino da cui erompono zinne monumentali, così grosse e così singolari perché frutto di "macromastia", fenomeno genetico che causa la crescita spropositata delle mammelle.

arianna sinn

Fermi tutti. Dopo aver esaminato la gallery di Big Boob Bundle mi devo parzialmente correggere.

eva notty (4)

Ce ne sono, di tettone rifatte, e in particolare quelle di pornostar anni '90, stregate dal modello pamelandersoniano. Su Big Boob Bundle ci sono alcune clip del porno che fu, ma la maggior parte sono clip di tettose ragazze e milf di oggi, europee, americane, asiatiche, che sanno assai come impiegare quanto di circonferenza toracica straripano. Ci sono video uomo donna, lesbici, e lesbici a zuffa di zinne (i duelli tra performer zinnose), ma i più cercati sono i porno tettonici solisti, dove quei faraonici palloni mammari non aspettano altro che l’attenzione di te spettatore, che va in orbita alla vista di quelle fanciulle dai seni così massicci che riescono con nonchalance a succhiarseli da sole.

linsey dawn mckenzie (4)

Non stiamo a farla lunga, né a scomodare Freud o luminari o pallosissimi intellettuali: le tette più grandi sono e più appassionano tanti pornomani odierni e d’ogni tempo, e uomini che pornomani non sono per niente. Non vi inserisco in questa conta le donne, ma solo per questo motivo: sono rare le mie compagne di vagina che hanno la faccia tosta di ammetterlo, che le poppe voluminose le attirano, scatenandogli sozzosissime concupiscenze.

linsey dawn mckenzie (3)

È una verità inoppugnabile: l’interesse popputo non scema, è in trend perenne, e andiamo al sodo: non c’entrano materne poppate mai scordate (o comunque, non più di tanto), né vanno chiamate in causa chissà che parafilie, se si ha il pene (e qualche inconfessabile clitoride) in ardore per lo sfizio di tuffarsi in mezzo a così alte onde di carne, e lì, tra quei muri vellutati strusciarcisi, e senza tregua liberarsi, fino all’ultimo schizzo. Gli adepti delle poppe si vezzeggiano tra loro in più modi, purtroppo io ne so (e qui vi posso mettere) i più "casti" e diffusi, e che sono: fissatimammarici, cultori tettonici, tettomaniaci, melonimaniaci, tettofili, fallitettologi, senoerotomani.

milly marks e codi vore (2)

Spesso gli spasimanti della protuberanza femminile si porno-gusto-scontrano con chi le tette espanse le avversa e le rifugge, non se ne erettilmente soddisfa perché di sovente attratto verso prototipi senologici opposti: tette massimo terza misura, rivendicanti tale peculiarità: i capezzoli di norma molto più grossi rispetto ai boccioli presenti sui petti abbondanti, e la loro durezza ineguagliabile se eccitati. Per una così sostanziosa ragione, gli amanti dell’ingozzo pettorale tifano per le tettone e in modo per lo più automatico si schierano contro le "chiodine", gergo con cui sono indicate le tette più piccole, e però dotate di capezzoli grassi, duri e sessualmente assassini.

eva notty (3) micky bells (3) arianna sinn (6) micky bells hitomi tanaka (4) milly marks e codi vore micky bells (2) linsey dawn mckenzie micky bells (4) codi vore (5) joana bliss (2) joana bliss (3) hitomi tanaka (3) hitomi tanaka (2) micky bells (5) codi vore (3) codi vore (2) autumn jade hitomi tanaka eva notty codi vore (4) joana bliss codi vore linsey dawn mckenzie (2) eva notty (2) arianna sinn (5) milly marks arianna sinn (4) codi vore (6) arianna sinn (3) milly marks (3)