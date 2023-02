VI STATE GODENDO QUESTI GIORNI DI INUSUALE TEPORE? NON VI CI ABITUATE - DOPO IL CALDO ANOMALO DEGLI ULTIMI GIORNI, STANNO PER TORNARE FREDDO E PIOGGIA - GLI ULTIMI GIORNI DI FEBBRAIO SARANNO CARATTERIZZATI DA UN CALO DELLE TEMPERATURE (CON VALORI ANCHE SOTTO LA MEDIA STAGIONALE), MA ANCHE DA TEMPORALI E NEVICATE A BASSA QUOTA - IL VERO "RITORNO" DELL'INVERNO AVVERRÀ NEL FINE SETTIMANA…

inverno 1

Estratto da www.lastampa.it

[…] E se la pioggia arriverà fra poche ore sull’Italia, sarà nel weekend che l’inverno picchierà più forte con l’arrivo di aria più fredda dai quadranti nord-orientali. Tra domenica e lunedì si avranno piogge diffuse ma soprattutto neve che al Centro-Nord potrebbe raggiungere anche quote molto basse. In ogni caso gli ultimi giorni di febbraio che vedranno un calo delle temperature su valori anche sotto media.

inverno 3

LA PREVISIONE PER OGGI, MERCOLEDÌ 22 FEBBRAIO

Nord: al mattino tempo asciutto ma con molte nubi, anche basse, su tutte le regioni. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, locali fenomeni sulle Alpi occidentali con neve oltre i 1800 metri. In serata peggiora al Nord-Ovest con piogge e acquazzoni sparsi e neve sui rilievi oltre i 1700-1800 metri, invariato altrove.

inverno 4

Centro: al mattino tempo stabile ma con molta nuvolosità bassa specie tra Toscana, Umbria e coste adriatiche. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti delle condizioni meteo. In serata ancora tempo asciutto ma con cieli nuvolosi. Piogge in arrivo nella notte sulla Toscana.

Sud e isole: al mattino tempo stabile ma con nubi basse specie sulle regioni adriatiche, ampi spazi di sereno tra Calabria e Isole Maggiori. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti di rilievo. In serata ancora tempo asciutto con nubi compatte sui settori adriatici e nuvolosità in transito sulla Sardegna. Temperature minime stazionarie o in aumento; massime stabili o in lieve calo

inverno neve

IL METEO PER DOMANI, GIOVEDÌ 23 FEBBRAIO

Al Nord: Molte nuvole al mattino sulle regioni settentrionali con deboli piogge tra Lombardia, Emilia Romagna e Veneto. Nel pomeriggio ancora nuvolosità in transito ma con tempo asciutto, salvo piovaschi sulla Liguria. Molti addensamenti anche bassi e compatti dalla serata.

Centro: giornata con tempo stabile sulle regioni del Centro dove avremo nuvolosità irregolare alternata a schiarite sia al mattino che al pomeriggio. Tempo stabile anche nelle ore serali con addensamenti bassi e compatti specie lungo le coste.

freddo inverno

Sud e isole: tempo stabile al mattino al Sud con cieli sereni o poco nuvolosi, nubi basse possibili tra Puglia e Basilicata. Tra pomeriggio e sera si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli poco o irregolarmente nuvolosi. Temperature minime stazionarie e massime in lieve aumento su tutta la Penisola.