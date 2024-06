22 giu 2024 15:36

VIA COL VENETO – CHE FLOP PER SALVINI LA FESTA PER CELEBRARE L'APPROVAZIONE DELL'AUTONOMIA: A MONTECCHIO MAGGIORE, IN PROVINCIA DI VICENZA, LA PIAZZA È MEZZA VUOTA E GLI APPLAUSI SONO TUTTI PER IL “DOGE” ZAIA. MENTRE VANNACCI NON S'È PRESENTATO – IL CAPITONE HA “CONGELATO” LA POLTRONA DI SEGRETARIO FEDERALE, FINO AL CONGRESSO DI AUTUNNO. MA LA LIGA VENETA ORMAI GLI HA GIRATO LE SPALLE – LA FRECCIATA DI SALVINI A BOSSI: “NON AMO I TRADITORI, I VIGLIACCHI, I VOLTAGABBANA”