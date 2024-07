7 lug 2024 19:19

VIA LA DIVISA, LA GIUSTIZIA ME LA FACCIO DA ME! - A CASTIGLIONE OLONA, IN PROVINCIA DI VARESE, DUE CARABINIERI SONO STATI FERMATI CON L'ACCUSA DI AVER ACCOLTELLATO UNO STRANIERO: I DUE, NON IN SERVIZIO SAREBBERO INTERVENUTI IN UN BOSCO PER FERMARE GLI SPACCIATORI - IL FERITO È RICOVERATO IN PROGNOSI RISERVATA, LA COPPIA DI MILITARI È STATA SOSPESA DAL SERVIZIO...