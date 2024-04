30 apr 2024 19:42

VIA I SIGILLI, PER LA MADONNA! - IL TERRENO DOVE LA SANTONA DI TREVIGNANO, GISELLA CARDIA, RADUNA I SUOI FEDELI OGNI TRE DEL MESE E’ STATO RIAPERTO, LO HA DECISO LA PROCURA DI CIVITAVECCHIA - IL SEQUESTRO, DISPOSTO DAL COMUNE, NON È STATO CONVALIDATO: SECONDO I PM L'AREA NON HA UNA DESTINAZIONE D'USO DIVERSA DA QUELLA DI “TERRENO AGRICOLO" ANCHE SE VIENE RICONOSCIUTA UN'ATTIVITA' DI CULTO ("PRECARIA E LIMITATA NEL TEMPO")