VIA DALLA STRADA, ARRIVA LA CENTENARIA! - NON MOLLA IL VOLANTE GIUSEPPINA MOLINARI, LA 103ENNE DELLA PROVINCIA DI FERRARA A CUI È STATA SEQUESTRATA LA MACCHINA PERCHÉ BECCATA ALLA GUIDA DI NOTTE CON LA PATENTE SCADUTA E SENZA ASSICURAZIONE: "I CARABINIERI MI HANNO DETTO CHE NON AVREI POTUTO PIÙ GUIDARE. HO RISPOSTO CHE AVREI SCRITTO AL PRESIDENTE MATTARELLA. HO PRESO UN APPUNTAMENTO PER RINNOVARLA. HO ORDINATO UNA VESPA. L'HO USATA PER VENT'ANNI, SO GUIDARLA"

Giuseppina «Giose» Molinari, l'anziana di 103 anni che, nella nottata tra domenica e lunedì marzo, intorno all'1, a Bondeno, in provincia di Ferrara, è stata fermata dai carabinieri senza assicurazione e con la patente scaduta, ha già preso appuntamento per fare la visita di idoneità e rinnovarla.

Signora Molinari, lo sa che è diventata famosa in questi giorni? Tutti parlano di lei in tv, sui giornali e sui social.

«Davvero? Come fa a saperlo? Io non lo sapevo mica. Ma hanno parlato in bene o in male?».

In bene, in bene. Le va di raccontarci come sono andati i fatti?

«I carabinieri mi hanno fermata che stavo tornando a casa, ma ero senza patente. Era un anno che giravo senza. Ero anche senza assicurazione. E così mi hanno multata e poi mi hanno portato loro a casa».

Ma si era dimenticata di rinnovarla?

«Lo sapevo che era già scaduta. Mi dicevo “domani vado a rinnovarla”. Poi domani è diventato dopodomani e dopodomani è diventato dopodomani ancora e alla fine mi hanno fermato e mi hanno preso (ride, ndr). I carabinieri mi hanno detto che non avrei potuto più guidare e ho risposto loro che avrei scritto al presidente Sergio Mattarella (ride, ndr)».

E ora?

«E ora ho già preso un appuntamento per fare la visita di idoneità e rinnovare la patente. Ma sono sicura che me la danno».

La sua Fiat Panda invece?

«Me l’hanno sequestrata, ma anche quella me la vado a riprendere. Intanto ho già ordinato una piccola Vespa in una concessionaria a Ferrara. L’ho usata per vent’anni, so fare a guidarla. Arriva a giorni». […]

Quali lavori ha fatto nella sua vita?

«Ho sempre lavorato in zuccherificio e in fabbrica a Bondeno. Poi avevo uno zio che aveva un deposito di medicine e lo aiutavo a perditempo. Andavo da lui in sella alla mia Vespa, sistemavo le medicine nel portapacchi e le portavo nelle farmacie del territorio».

Oggi invece come trascorre la sua quotidianità?

«Alla mattina svolgo le faccende di casa poi, nel pomeriggio, dopo pranzo, vado a Bondeno con la bicicletta, a trovare le mie amiche e a mangiare i pasticcini in una pasticceria molto buona. Vado là, mi siedo con la mia Coca Cola e faccio la ricca signora. Per ora di cena rientro a casa e alla sera esco di nuovo. A volte torno a casa anche alle 2 di notte».

È stata sposata?

«Non ho mai avuto un compagno, non mi sono mai sposata. Ho fatto l’amore per sette anni e poi ho capito che la donna avrebbe dovuto servire giorno e notte l’uomo e quindi ho detto basta. Ho chiuso con lui e con tutti gli uomini». […]