VIAGGIO AL CENTRO DELL’EPIDEMIA – STASERA SUL “NOVE” PUNTATA SPECIALE DI “ACCORDI E DISACCORDI” CON IL TOCCANTE DOCUMENTARIO DI FABIO BUCCIARELLI E FRANCESCA TOSARELLI SUI VOLONTARI DELLA CROCE ROSSA DI ALZANO LOMBARDO – COLLEGATO CON TRAVAGLIO, SCANZI E SOMMI CI SARÀ ANCHE IL SINDACO DI BERGAMO GIORGIO GORI – VIDEO

CORONAVIRUS - VIAGGIO AL CENTRO DELL’EPIDEMIA

Anticipazione da “Accordi e Disaccordi – Nove”

coronavirus viaggio al centro dell’epidemia 6

Sul NOVE una serata speciale di “ACCORDI & DISACCORDI”: l’approfondimento sull’attualità di venerdì 10 aprile alle 22:45 è dedicato alla provincia di Bergamo e all’emergenza sanitaria vissuta in queste settimane cruciali della pandemia di Covid-19 dalla città e dagli altri centri della bergamasca.

coronavirus viaggio al centro dell’epidemia 8

Andrea Scanzi e Luca Sommi, con la partecipazione del direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio, introdurranno il documentario esclusivo “CORONAVIRUS - VIAGGIO AL CENTRO DELL’EPIDEMIA” (1x30’, produzione EiE Film) di Fabio Bucciarelli, il suo reportage da Bergamo è stato pubblicato dal New York Times e ha fatto il giro del mondo, per la regia di Francesca Tosarelli, regista che collabora con varie emittenti estere come Channel4News e Al Jazeera. Anche il sindaco di Bergamo Giorgio Gori sarà collegato con lo studio per aggiornare sulla situazione della sua città.

coronavirus viaggio al centro dell’epidemia 5

Alzano Lombardo, provincia di Bergamo. Epicentro dell’epidemia di Covid-19. I numeri dicono che qui l’incidenza del virus è seconda solo a quella di Wuhan. Per quasi due settimane, i reporter Fabio Bucciarelli e Francesca Tosarelli hanno accompagnato i volontari della Croce Rossa Italiana nei loro turni di intervento domiciliare, hanno visitato gli ospedali della zona e raccolto le testimonianze di medici e infermieri che lavorano costantemente in emergenza.

coronavirus viaggio al centro dell’epidemia 4

“Coronavirus - Viaggio al centro dell’epidemia” racconta l’umanità e il coraggio di chi sceglie di impegnarsi e rischiare in prima persona per aiutare gli altri. Nessuna voce fuori campo, ma rumori di sirene alternati ai silenzi sospesi, voci attutite dalle mascherine o spaventate dal male: durante gli interventi casa per casa, porta per porta, si consuma la straziante scelta dei parenti: accettare che il familiare, presunto contagiato, venga portato in ospedale senza certezza di poterlo rivedere o provare a combattere il virus in casa? Dietro le fredde statistiche un’umanità unita che lotta quotidianamente per continuare la vita.

coronavirus viaggio al centro dell’epidemia 7

coronavirus viaggio al centro dell’epidemia

La serata sarà visibile in live streaming anche su Dplay. Successivamente, il documentario sarà disponibile su Dplay Plus. Tutte le puntate disponibili integralmente in versione podcast su Apple Podcast, Spotify, Google Podcast.

coronavirus viaggio al centro dell’epidemia 2 coronavirus viaggio al centro dell’epidemia 3 coronavirus viaggio al centro dell’epidemia 1