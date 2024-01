A VIALE MAZZINI GIRA VOCE CHE NUNZIA DE GIROLAMO SI SIA MESSA IN TASCA 9MILA EURO A PUNTATA PER PRESENTARE QUEL FLOP DI “AVANTI POPOLO”

Marco Zonetti per Dagospia

Ilary sotto le lenzuola

ilary blasi

Nello spot di un noto ammorbidente, Ilary Blasi s'inventa ogni scusa pur di non andare a lavorare, così da restarsene a poltrire a letto sotto le lenzuola profumate. In maniera inquietante la trama dello spot pare essersi avverata, visto che - come Candela-anticipato su Dagospia - parrebbe essere stata ufficialmente sostituita alla guida dell'Isola dei Famosi da Vladimir Luxuria, già sua opinionista.

Del resto, le ultime prove di Ilary come conduttrice in prime time non erano state oltremodo premiate dagli ascolti. Anzi. Nel 2021 Star in the Star è stato un flop colossale, chiuso anzitempo. Nel 2019, Eurogames, era partito dal 16% di share per poi perdere via via terreno chiudendo i battenti all'8% in prima serata, doppiato da Un passo dal Cielo. E l'ultima edizione dell'Isola dei Famosi, l'anno scorso, è stata quella meno vista di sempre.

nunzia de girolamo

Al momento, paiono non esservi all'orizzonte altri progetti televisivi. Ma nell'attesa di nuovi programmi, la bella Ilary può senz'altro indulgere a volontà sotto le sue aulentissime lenzuola.

Avanti, Nunzia!

Avanti Popolo con Nunzia De Girolamo ha infine chiuso i battenti con la quindicesima e ultima puntata in onda ieri sera. Avevamo del resto anticipato che il ritorno a gennaio non avrebbe significato necessariamente un salvacondotto fino a giugno, com'era successo a Ilaria D'Amico prima di lei.

Visto il costo di duecentomila euro a puntata, i quindici appuntamenti di Avanti Popolo dovrebbero essere costati tre milioni di euro di spese di produzione, ai quali pare vadano aggiunti i novemila euro a puntata relativi ai compensi della bella e simpatica Nunzia. Così almeno gira voce a Viale Mazzini. È una cifra esagerata inventata dagli invidiosi o era davvero la somma cui ammontavano gli emolumenti della conduttrice per puntata? Attendiamo chiarimenti.

maitland ward adesso

Intanto, nell'ultima puntata del talk di Rai3, provocata da Gino Castaldo che l'ha invitata a condurre il Festival di Sanremo 2025, Nunzia ha risposto che dopo Avanti Popolo vuole restarsene un po' ferma. Salvo poi augurare un minaccioso "arrivederci a presto" ai telespettatori. È facilmente intuibile infatti che, chiuso anzitempo Avanti Popolo per ascolti esangui, tornerà comunque alle redini del talk Ciao Maschio e, non è escluso, anche di Estate in Diretta dal prossimo giugno. Avanti, Nunzia!

“Dempismo” imperfetto

Il Pd si prepara al sit-in del 7 febbraio alla Rai, giorno in cui più di metà azienda sarà in trasferta a Sanremo. Un tempismo imperfetto (eufemismo) stigmatizzato sia sul Fatto Quotidiano da Marco Travaglio, che ha ricordato il conflitto d'interessi relativo a Nunzia De Girolamo, moglie del numero 2 di Elly Schlein Francesco Boccia; sia, a diMartedì, da Michele Santoro, che ha fatto notare come - prima di organizzare qualsiasi sit-in - i dem dovrebbero scusarsi per la loro gestione della tv pubblica negli anni precedenti, quando per esempio con "i presidenti in quota Pd" (Lucia Annunziata, ndr) si procedeva a epurare lo stesso Santoro, Enzo Biagi e Daniele Luttazzi in base al famigerato "editto bulgaro" berlusconiano.

elly schlein alla camera

Tornando alla sventurata tempistica del sit-in, il 7 febbraio i programmi televisivi saranno occupati militarmente dalle notizie su Sanremo, quindi non è così facile che la manifestazione dem possa avere tanto spazio sul piccolo schermo. Forse neanche alla Vita in Diretta, una delle cui storiche autrici è Maria Graziano, sorella dell'attuale capogruppo del Pd in Commissione di Vigilanza Rai, Stefano Graziano.

Porniful

maitland ward ai tempi di beautiful

A Beautiful, la soap più vista del globo terracqueo, fece scalpore qualche anno fa la scoperta che Jeremy Skott Snider, figlio di Katherine Kelly Lang alias Brooke Logan e primo interprete - da neonato - di Rick Forrester, avesse partecipato a espliciti film pornografici gay. Ma pochi sanno che anche un'altra interprete di Beautiful si è data al porno. E con grande successo.

Si tratta di Maitland Ward, che per qualche tempo ha interpretato l'imbranatona Jessica Forrester, nipotina di Eric e Stephanie. Lasciata la soap e rifattasi il naso, Maitland si è lanciata nel mondo del porno diventando una delle star più acclamate, tanto da vincere di recente l'Oscar dell'hard per una featurette che la vede impegnata in doppie penetrazioni. Chissà cosa ne penserebbe la bacchettona zia Stephanie.

katherine kelly lang e jeremy skott snider

Dal Grande Fratello al fratello grande

Antonella Mosetti, già protagonista del Grande Fratello Vip 2016, ha raccontato in una recente intervista della sua esperienza con OnlyFans e dei suoi guadagni stratosferici nell'accontentare con le sue foto di nudo integrale i tanti maialoni della rete.

Un altro reduce del Grande Fratello Vip, si è spinto addirittura oltre. Parliamo di Denis Dosio, influencer forlivese di origine brasiliana già concorrente del Gf Vip 2020, da cui fu squalificato per una bestemmia, e protagonista di varie trasmissioni televisive Mediaset come Pomeriggio Cinque di Barbara D'Urso.

denis e manuel dosio 1

Interrogato sulla sua sessualità, il giovanissimo Denis, 23 anni, si definisce un etero cui piace sperimentare. Al punto che, assieme al fratello più grande Manuel, su OnlyFans pubblica video decisamente hard che vedono i due Dosio alle prese con glabri e muscolosi ragazzoni o con procaci e dinisibite donzelle, fra cui anche la nota Beatrice Segreti. I filmati, che non lasciano nulla all'immaginazione, si trovano facilmente in rete.

denis dosio con salvini

denis dosio 55

denis dosio 4 denis dosio al grande fratello 3 denis dosio denis dosio a pomeriggio cinque 5 denis dosio 2 ilary blasi denis dosio al grande fratello 1 denis dosio denis dosio 7