UNA VICENDA FUORI DI TETTA - NELLO UTAH, NEGLI STATI UNITI, UNA DONNA RISCHIA DI FINIRE IN CARCERE PERCHÈ "COLPEVOLE" DI GIRARE CON LE POPPE DI FUORI IN CASA SUA. LEI STAVA AIUTANDO IL MARITO A SISTEMARE IL GARAGE, SI È TOLTA LA MAGLIETTA SUDATA E PROPRIO IN QUEL MOMENTO SONO PASSATI I FIGLI DELL'UOMO (AVUTI CON UN'ALTRA DONNA) CHE HANNO VISTO LE ZINNE. LEI SI È COPERTA MA I PICCOLI HANNO RACCONTATO TUTTO ALL'EX MOGLIE CHE L'HA DENUNCIATA PER ATTI OSCENI IN PRESENZA DI MINORI....

Estratto da www.leggo.it

Topless

Tilli Buchanan rischia il carcere per... avere girato in topless in casa sua. Ciò che sta succedendo alla donna statunitense dello Utah ha dell'incredibile perché, in realtà, non si sarebbe trattato di nessun atto volto a ledere la sensibilità di qualcuno ma, al contrario, di un gesto del tutto innocente che, però, stando alla denuncia, avrebbe colpito la delicatezza dei bambini di suo marito. Ma andiamo con ordine.

Tutto è cominciato nel 2019, quando Tilli e suo marito stavano cercando di sistemare il garage che era colmo di attrezzi che non servivano più o, comunque, erano rotti. Era estate e quel giorno, come racconta la donna, faceva un gran caldo, il marito indossava un paio di pantaloncini ed era a torso nudo, lei, invece, portava degli shorts e una canotta.

Topless

Tilli ha raccontato che era davvero accaldata e, per questo, ha deciso di cambiarsi. Proprio nel momento in cui era in topless e stava girando per casa in cerca di una maglietta, le si sono parati davanti i bambini del marito, di 9 e 13 anni.

Apparentemente non successe niente, dato che, la donna si coprì immediatamente con le mani ma i piccoli, una volta a casa, raccontarono l'episodio alla mamma che denunciò Tilli per atti osceni in presenza di minori. […]

Topless

In un'intervista rilasciata all'uscita dal tribunale a una testata locale, Tilli ha detto: «È davvero tutto assurdo... spero che la giustizia riesca a risolvere al meglio le cose». […]