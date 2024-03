VICINI DA CUI STARE LONTANI, ANZI LONTANISSIMI - LA STORIA DELL’ATTRICE 88ENNE LISA GASTONI, RAGGIRATA DAI DIRIMPETTAI DI CASA A ROMA. DOPO UN LAVAGGIO DEL CERVELLO, LI HA NOMINATI EREDI DEL SUO PATRIMONIO MILIONARIO - AL NIPOTE ERA STATA REVOCATA, SENZA PREAVVISO, LA PROCURA PER GESTIRE I BENI DELL'ATTRICE - LA COPPIA, INDAGATA, AVEVA GIA' INIZIATO A MUOVERE I SOLDI DAI CONTI DI GASTONI, FACENDOSI MANDARE 239 MILA EURO E APRENDO UN CONTO DA MEZZO MILIONE, DA DOVE ATTINGEVANO PER PAGARE RISTORANTI DI LUSSO...

Manipolata al punto tale da mettere l’amato nipote all’angolo. Raggirata fino a farsi nominare eredi universali del patrimonio milionario dell’attrice Lisa Gastoni. Alla fine è dovuta intervenire la procura di Roma che, con una maxinchiesta per circonvenzione d’incapace, ha messo fine a un inganno in cui la vittima — affetta da deficit di memoria — era caduta e che le stava costando caro sia sul piano degli affetti a lei più vicini, sia su quello economico.

Per il pm Maurizio Arcuri, i protagonisti in negativo, di questa storia sono gli ex vicini di casa — su cui adesso pende un divieto di avvicinamento all’artista — e che erano riusciti a mettere le mani sul tesoro dell’attrice, ottantanove anni, e una vita dedicata al cinema e al teatro. […]

La storia che riguarda la sua vita privata, culminata con il tentativo degli ex dirimpettai di appropriarsi di tre conti correnti a sei zeri e un appartamento da 200 metri quadri in uno dei quartieri più esclusivi di Roma, Vigna Clara, è iniziata a novembre del 2021 quando il marito dell’artista, un avvocato, muore. Il professionista, preoccupato, per lo stato di salute della moglie, i due non avevano avuto figli, decise che dopo la sua scomparsa, ad occuparsi della donna avrebbe dovuto essere il nipote.

L’uomo, perciò, investito di questo compito, aveva assistito la zia sino al 7 giugno del 2022, giorno in cui ha ricevuto una pec da parte della donna che, senza preavviso, gli aveva revocato la procura generale. Non sapeva il nipote che Gastoni aveva subito il lavaggio del cervello da parte dei suoi ex vicini di casa, Francesco B. e Giovanna M., ricomparsi, inaspettatamente, nella vita della donna dopo la morte del marito, erano riusciti a tessere una tela intorno all’attrice. La donna era stata “manipolata”, per il gip Maddalena Cipriani […]

Un lavoro lento e costante, iniziato con delle visite sporadiche, proseguito con una presenza sempre più insistente culminata con l’allontanamento del nipote e del personale domestico che da venti anni era alle dipendenze dell’attrice.

Il passaggio successivo era stato quello di intestarsi il patrimonio, le avevano fatto revocare le precedenti disposizioni e si erano fatti nominare eredi universali. Nel frattempo, però, avevano già iniziato a muovere i soldi dai conti correnti di Gastoni “un bonifico da 239 mila euro da un conto corrente della vittima a favore dei due indagati”.

Ma non è tutto, gli ex vicini di casa, secondo la ricostruzione degli investigatori, avevano chiuso due dei tre conti correnti dell’artista e ne avevano aperto un altro da mezzo milione d’euro a cui avevano accesso e che utilizzavano per pagare spese in lussuosi ristoranti. L’attrice — per il gip — era perciò “sempre più isolata” e questo contribuiva a determinare “un decadimento psicofisico”. Una condizione talmente critica che la nuova colf chiamata a sostituire le storiche collaboratrici, non ha esitato a segnalare alle forze dell’ordine. […]

