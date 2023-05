LE MOSSE DELLA RAI MELONIANA POSSONO RIVELARSI UN GRANDE ASSIST INDIRETTO A MEDIASET – CANDELA: “LA PRESUNTA ‘FUGA’ IN RAI DI PORRO; DEL DEBBIO, GENTILI E DI ALTRI VOLTI DA TALK NON PREOCCUPA IL BISCIONE: TROVARE CONDUTTORI DA 3-6% DI SHARE NON PREOCCUPA (NON STIAMO PARLANDO DELLA DE FILIPPI) - IL CONTRATTO DI NICOLA PORRO, CHE PIACE DAVVERO ALLA NUOVA RAI, CON MEDIASET SCADRÀ A FINE GIUGNO, A COLOGNO HANNO INTENZIONE DI RINNOVARLO…