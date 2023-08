VICINO, STAMMI LONTANO – MA QUANTO GLI PIACE SCAZZARE AGLI ITALIANI: L'AGENZIA ASSICURATIVA "UNIPOL" HA MAPPATO I LITIGI CONDOMINIALI IN ITALIA E I PRINCIPALI MOTIVI PER I QUALI SCOPPIANO LE RISSE TRA VICINI - I PIÙ LITIGIOSI SONO I NAPOLETANI, CHE BISTICCIANO PRINCIPALMENTE PER IL PARCHEGGIO. I ROMANI SONO SECONDI IN CLASSIFICA: NELLA CAPITALE CI SI AZZUFFA PER GLI ANIMALI ANIMALI DOMESTICI - TERZA CAGLIARI, DOVE IL 38% DEI BATTIBECCHI SCOPPIANO A CAUSA DI...

[…] L'Italia del “volemose bene” che se ne vuole sempre di meno: è che, alle volte, salta pure l'indulgenza. […] Changes Unipol, che è la rivista di Unipol, la società assicurativa, ha mappato, grazie a un'elaborazione del gruppo di ricerche Ipsos, la cartina della litigiosità condominiale. Ha preso, cioè, un campione di capire 1.720 interviste, tutte fatte a persone trai sedici ei 74 anni, e ha cercato di dove e perché si bisticcia di più. Allerta spoiler: non se ne salva una, delle nostre metropoli. […]

LA CLASSIFICA

I più litigiosi in assoluto sono i napoletani: hanno appena vinto lo scudetto, han fatto mesi di feste sotto il murales di Maradona, ma per quel parcheggio selvaggio son pronti a dirsele di santa ragione. Subito dopo vengono i romani: la città eterna e la città delle eterne discussioni per gli animali domestici (il 21% dei litigi, nella Capitale, avviene a causa del cane o del gatto o del pappagallo o di quel che è del vicino).

Al terzo posto, quasi insospettabile, anche perché fa appena 150mila abitanti, Cagliari: se la media nazionale degli insoddisfatti verso l'operato dell'amministrazione condominiale arriva appena al 26%, nel capoluogo sardo balza al 38%. E giù trambusto, discussioni e alterchi. A Milano il 14% delle liti si concentra sulle due ruote a pedali; a Firenze il 42% sbotta perché sono mesi che prova a chiamare il responsabile del palazzo ma non riesce a trovarlo; a Bari il 23% perché c'è qualcuno che le rate mensili dell'ascensore e delle pulizie non le paga; a Torino il 18% perché la raccolta differenziata è una cosa seria ma c'è ancora chi non l'ha capito.

VICINI IN CRISI

Bologna, Verona: è tutto un cancan. Complessivamente solo tre condomini su dieci sostengono di entrare in rapporto coi propri vicini almeno una volta a settimana e il 17% proprio non ne vuol sentir parlare. Buongiorno e buonasera, al massimo. Ma giusto per cortese quieto vivere. Di confidenza, ai ragazzi del piano di sotto, non ne diamo più: se proprio siamo costretti, ossia in caso di necessità, ci si aiuta quando c'è bisogno (nel 57% dei casi). . […]

