VIDEO! - UN AEREO DI LINEA HA PRESO FUOCO DURANTE L'ATTERRAGGIO D'EMERGENZA ALL'AEROPORTO HANEDA DI TOKYO - LE 379 PERSONE A BORDO DEL VELIVOLO DELLA "JAPAN AIRLINES" SONO STATE EVACUATE - L'INCIDENTE È STATO CAUSATO DALL’IMPATTO CON UN AEREO DELLA GUARDIA COSTIERA GIAPPONESE: SONO MORTI I QUATTRO MEMBRI DEL'EQUIPAGGIO DELL'ALTRO VELIVOLO, CHE RISULTAVANO DISPERSI

AEREO IN FIAMME A TOKYO, 4 MORTI SU SECONDO VELIVOLO

aereo in fiamme a tokyo 1

(ANSA) - ROMA, 02 GEN - È stata confermata la morte di 4 persone che erano a bordo dell'aereo della guardia costiera scontratosi con un aereo passeggeri della Japan Airlines all'aeroporto giapponese di Haneda. Lo riferisce il Guardian. Una persona è gravemente ferita. A bordo dell'aereo della guardia costiera c'erano in totale sei persone.

aereo in fiamme a tokyo 5

AEREO DI LINEA IN FIAMME AD AEROPORTO DI TOKYO

(ANSA) - Un aereo di linea della Japan Airlines è in fiamme all'aeroporto cittadino di Tokyo Haneda, riferisce l'emittente pubblica Nhk che cita un possibile contatto accidentale con un aeromobile delle forze di Autodifesa.

GIAPPONE: EVACUATE TUTTE LE CIRCA 400 PERSONE A BORDO DELL'AEREO IN FIAMME

(Adnkronos) - Sono state evacuate tutte le circa 400 persone, tra passeggeri e membri dell'equipaggio, che erano a bordo dell'aereo della Japan Airlines che ha preso fuoco all'aeroporto di Haneda. Lo riferisce l'emittente Nhk citando Japan Airlines.

aereo in fiamme tokyo 2 aereo in fiamme tokyo 3 aereo in fiamme tokyo 7 aereo in fiamme tokyo 6 aereo in fiamme tokyo 4 aereo in fiamme tokyo 5 aereo in fiamme tokyo 9 aereo in fiamme tokyo 8 aereo in fiamme tokyo 1

aereo in fiamme a tokyo 2 aereo in fiamme a tokyo 3 aereo in fiamme a tokyo 4