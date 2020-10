VIDEO! ALTRO CHE I MANICHINI-ROBOT: NEGLI ANNI ‘70 IN GERMANIA I CRASH TEST SI FACEVANO CON I VOLONTARI. IN SPAGNA ADDIRITTURA CON I CADAVERI! DALLE IMMAGINI SI OSSERVA COME LE PERSONE SUBISSERO VIOLENTI TRAUMI E COLPI DI FRUSTA - DIFFICILE DIRE SE NE SUBIVANO LE CONSEGUENZE ANCHE SE… - VIDEO

Luigi Bignami per https://it.businessinsider.com/

Negli Anni Settanta la tecnologia non era sufficientemente sviluppata da avere validi risultati dall’uso di manichini robotizzati per studiare il comportamento del corpo umano durante un incidente automobilistico. Alcune aziende tedesche del settore ingaggiarono dei volontari per sperimentare l’uso delle cinture di sicurezza e documentare la loro efficienza.

I test dimostrarono quanto si sperava, ma dalle immagini che vennero mostrate dalla rete televisiva ABC – raccolte nel video – si osserva come le persone subivano violenti traumi e colpi di frusta al collo. Difficile dire se ne subivano le conseguenze anche se apparentemente tutti i volontari uscivano dalle loro vetture indenni e in alcuni casi anche sorridenti.

Per evitare qualunque tipo di problemi in Spagna si preferì utilizzare dei cadaveri che le università mettevano a disposizione dopo averli utilizzati per propri studi. I cadaveri erano di persone che avevano dato il loro assenso di poter essere studiati post mortem per fini scientifici.

