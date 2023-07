FLASH! - IL FASCINO DISCRETO DELLA TELEVISIONE SEDUCE SABRINA FERILLI? TRATTATIVE IN CORSO PER L'INGRESSO DELLA DIVA ROMANA NELLA FASCINO PGT SRL, SOCIETA' DI PROPRIETA' AL 50% DI RTI (MEDIASET) E AL 50% DI MARIA DE FILIPPI, CHE PRODUCE TUTTI I PROGRAMMI IDEATI E CONDOTTI DA MARIA LA SANGUINARIA (DE FILIPPI CHIAMA DAGO E SMENTISCE: NON VENDO NIENTE)