FLASH! - NELLE DUE ORE DI LUCIDITÀ QUOTIDIANE CHE HA IN SERBO BIDEN, CON L’ATTENTA ASSISTENZA DI JAKE SULLIVAN, IL RIMBAMBITO PRESIDENTE USA È RIUSCITO A CASSARE I DUBBI DEI LEADER EUROPEI E PORTARSI A CASA IL VERO BOTTINO: IL G7, ALL’UNANIMITÀ, HA FIRMATO L’ACCORDO PER IL PRESTITO DI 50 MILIARDI ALL’UCRAINA DA RESTITUIRE CON I PROFITTI DEI DEPOSITI RUSSI SEQUESTRATI IN EUROPA (CHE GIÀ TREMA PER LA RISPOSTA DI PUTIN)….