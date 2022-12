L'ASSE MELONI-GIORGETTI - È STATA GIORGIA A VOLERLO MINISTRO ALL'ECONOMIA, SFIDANDO IL VETO DI SALVINI. MA L'INIZIO È STATO DURO DOPO LA NOMINA DI UN VICE MINISTRO (MAURIZIO LEO), VISSUTA COME UN COMMISSARIAMENTO - PER VERIFICARE LA BONTÀ DELL'INTESA BISOGNERÀ PERÒ ATTENDERLI ALLA PROVA PIÙ DIFFICILE: IL VALZER DELLE NOMINE. NEL 2023 VANNO IN SCADENZA 67 SOCIETÀ PARTECIPATE DELLO STATO, TRA LE QUALI ENI, ENEL, FERROVIE, LEONARDO, POSTE. PER OGNI INCARICO SERVIRÀ LA FIRMA DI GIORGETTI E IL PLACET DELLA DUCETTA. A QUEL PUNTO SI VEDRÀ SE DURANTE LA DANZA RIUSCIRANNO A NON PESTARSI I PIEDI…