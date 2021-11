VIDEO CHOC: IN CINA, NEL DUBBIO, UCCIDONO CANI E GATTI DELLE PERSONE IN QUARANTENA - NEL FILMATO SI VEDONO UOMINI BARDATI DI TUTE E MASCHERE CHE ENTRANO IN UN APPARTAMENTO DELLA CITTÀ DI SHANGRAO, MENTRE LA PROPRIETARIA È IN QUARANTENA, CERCANO IL SUO CANE POI LO AMMAZZANO DOPO AVERLO BASTONATO. HANNO PAURA DEL VIRUS OPPURE NEI RISTORANTI HANNO FINITO LE MATERIE PRIME?

Dal "Corriere della Sera"

I cani e i gatti vittime della tolleranza zero contro il Covid in Cina. A testimoniarlo è un video choc: nelle immagini, riprese da una telecamera interna, si vedono uomini bardati di tute e maschere della sezione prevenzione Covid della città di Shangrao che entrano in un appartamento - mentre la proprietaria è confinata in quarantena in un hotel ad hoc -, cercano e scovano il suo animale prima di ucciderlo colpendolo alla testa.

Nella città sono scattate delle rigide regole per la presenza di un piccolo focolaio, che hanno imposto anche l'obbligo di non tenere con sé i propri animali.

