VIDEO CHOC! INCIDENTE CLAMOROSO A BIRMINGHAM: UN’AUTO SI RIBALTA E SCHIVA PER UN PELO UNA MAMMA CHE STAVA PORTANDO A SPASSO LA FIGLIA CON LA CARROZZINA – LE DUE SI SONO SALVATE SOLO GRAZIE A UN LAMPIONE, CHE SI TROVAVA A POCA DISTANZA, SUL MARCIAPIEDE. LA MACCHINA L’HA COLPITO E SI È ACCARTOCCIATA A POCHI CENTIMETRI DA LORO, PROPRIO DAVANTI ALLA DONNA, CHE È RIUSCITA A… - VIDEO

SHOCKING moment a mum and her child miraculously escape serious injury after a car crashed and flipped into their path. The astonishing collision happened near a zebra crossing in Olton, Solihull. pic.twitter.com/kBQYERo6PJ — Birmingham's Official #1 Page (@imjustbrum) December 18, 2023

Un video riprende il momento esatto in cui una mamma, che spingeva il suo bambino in una carrozzina, ha evitato per un pelo la morte, dopo che un'auto si è ribaltata e si è schiantata sulla strada dove stava passeggiando. Il filmato mostra l'orribile incidente vicino a un passaggio pedonale a Olton, Solihull, Birmingham, alle 16 di domenica. La mamma stava passeggiando lungo Warwick Road con la figlia, che si ritiene abbia due anni, quando un'auto in corsa è uscita di strada.

L'auto ha colpito un lampione prima di ribaltarsi sul marciapiede proprio davanti alla mamma, che è riuscita a portare in salvo la carrozzina del figlio. Mentre i testimoni accorrevano per controllare il conducente, la mamma è stata vista stringere forte il suo bambino prima di sedersi su una sedia fuori da un ristorante. Un commesso che si è precipitato ad aiutare dopo l'incidente ha raccontato a BirminghamLive: "La mamma era sotto shock e la sua bambina aveva solo due anni”.

"Pensiamo che avesse una gamba rotta. È stato un incidente terribile". Il bambino e la conducente sono stati trasportati in ospedale con ferite non mortali, mentre la madre è stata curata sulla scena.

Una portavoce del servizio ambulanze ha dichiarato: "Siamo stati chiamati alle 16.11 di sabato per un incidente stradale che ha coinvolto un'auto e due pedoni su Warwick Road, Solihull.

Due ambulanze e un paramedico hanno assistito alla scena: "All'arrivo abbiamo trovato una donna e un bambino, i pedoni, e una donna che era alla guida dell'auto. Il conducente dell'auto e il bambino sono stati valutati e hanno riportato ferite non pericolose per la vita. Il conducente è stato curato dal personale dell'ambulanza ed entrambi sono stati trasportati all'Heartlands Hospital per ulteriori accertamenti".

Un portavoce della polizia ha aggiunto: "Abbiamo assistito a una collisione su Warwick Road, Olton, Solihull, dove un'auto ha colpito un lampione a un passaggio pedonale. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito e non sono stati effettuati arresti".

