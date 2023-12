VIDEO CHOC DAL MESSICO: GLI ULTIMI ISTANTI DI VITA DI UN UOMO AZZANNATO DA UNA MISTERIOSA CREATURA MENTRE NUOTAVA IN MARE – JEFF BYNENS, QUESTO IL NOME DELLA VITTIMA, È STATO TIRATO FUORI DALL’ACQUA POCO DOPO, MA CON UNA GAMBA MOZZATA, ED È MORTO DISSANGUATO – UNA DONNA SI TROVAVA NELLA SPIAGGIA, CHE SI CHIAMA PLAYA QUETA (SIC!), E HA RIPRESO TUTTA LA SCENA: ALL’INIZIO SEMBRAVA CHIARO CHE FOSSE STATO UNO SQUALO A UCCIDERLO, MA SECONDO LE AUTORITÀ POTREBBE ESSERSI TRATTATO DI UN…

In Messico anche un bagno in mare, vicino alla spiaggia, può diventare pericoloso. Questa volta non c’entrano i narcos o la delinquenza, ma un animale misterioso, che ha azzannato un povero cristo, Joseph Bynens, detto Jeff.

Jeff lo scorso 14 dicembre stava nuotando in mare sull’Oceano Pacifico, a Playa Queta, nella zona di Ixtapa Zihuatanejo, quando improvvisamente è stato attaccato da un predatore. Una donna, che stava giocando in spiaggia con la figlia, sembra aver catturato in un video gli ultimi momenti dell’uomo, di 76 anni.

Secondo quanto riportato dai tabloid internazionali, Jeff è stato tirato fuori dall'acqua con una gamba amputata ed è morto dissanguato poco dopo. All’inizio sembrava chiaro che ad attaccarlo fosse stato uno squalo, ma le ferite riportate hanno portato le autorità a sospettare che potrebbe essersi trattato di un coccodrillo. Anche la sua compagna è stata attaccata dallo stesso animale ed è attualmente ricoverata in un ospedale della zona.

