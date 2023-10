IL VIDEO DEL CONVOGLIO DI CIVILI IN FUGA DA GAZA, COLPITO DA UN RAID: TRA I MORTI ANCHE BAMBINI - HAMAS PARLA DI ATTACCO AEREO ISRAELIANO. "GUARDIAN" E "BBC" HANNO VERIFICATO CHE QUELLA STRADA ERA IDENTIFICATA COME SICURA E CHE SU DI ESSA SI È VERIFICATA UN’ESPLOSIONE DI UN VEICOLO - L'INVIATO DELLA BBC NELL'OSPEDALE SCOPPIA IN LACRIME: "CI SONO CADAVERI OVUNQUE" – L’ALLARME EPIDEMIE… - VIDEO

Da video.corriere.it

IL VIDEO DEL CONVOGLIO DI CIVILI IN FUGA DA GAZA, COLPITO DA UN RAID

Ci sono bambini tra i morti dopo che un convoglio palestinese di civili in fuga è stato colpito venerdì mentre fuggiva dal nord di Gaza. La strada era indicata come «un percorso sicuro», accusa Hamas che parla di molti morti, una settantina, tra i quali donne e bambini. Hamas parla di attacco aereo israeliano. Guardian e Bbc hanno verificato che quella strada era identificata come sicura e che su di essa si è verificata un’esplosione di un veicolo. La tragedia è avvenuta lungo Salah-al-Din Road. Dal video che pubblichiamo sono state tagliate volutamente le immagini più cruente

GAZA, INVIATO DELLA BBC IN LACRIME

Da video.la7.it

Dopo l'ospedale di Al Awda, arriva dalla struttura sanitaria di Gaza City, Al Shiva, un altro disperato grido d'aiuto. Anche qui la situazione è al collasso, come testimonia il giornalista inviato della Bbc Arabic, Adnan Elbush, sul posto con una troupe.

E proprio qui, mentre fa la cronaca sulle centinaia di feriti, su coloro che piangono, e tra loro molti bambini, sui corridoi stracolmi di persone gravemente malate e il personale che lavora sotto un'enorme pressione, proprio qui incontra i vicini, i parenti e gli amici, alcuni feriti, altri morti. Il giornalista non resiste, si inginocchia e si mette a piangere.

Il chirurgo: "l'affollamento porterà epidemie"

Dallo stesso ospedale, per comprendere la situazione, il tweet di un medico chirurgo Ghassan Abu Sitt, in cui dice: "L'ospedale è pieno di famiglie sfollate. Ci sono persone che dormono sui pavimenti, ovunque, anche all'interno dell'ospedale. L'affollamento porterà a un'epidemia, alla diffusione di malattie infettive. I medici hanno portato le loro famiglie in ospedale per sicurezza".

PERSONE FUGGONO DA GAZA israele bombardamenti su gaza

bombardamenti israeliani a gaza foto di motaz azaiza 9 israele bombardamenti su gaza