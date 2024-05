VIDEO CRASH! – UNA CAMIONISTA PERDE IL CONTROLLO DEL SUO TIR SU UN PONTE E RIMANE IN SOSPESO SUL FIUME OHIO, IN KENTUCKY – LA DONNA È STATA COSTRETTA A STERZARE ALL’IMPROVVISO PER EVITARE UN INCIDENTE CON UN’AUTO CHE STAVA EFFETTUANDO UN SORPASSO SULLA CARREGGIATA OPPOSTA: SI È SCHIANTATA CONTRO IL GUARDRAIL E POI… - IL FILMATO RIPRESO DALLA DASHCAM DEL MEZZO

Usa, camion fuori controllo rimane sospeso sul ponte: l'incidente visto da dentro l'abitacolo

Da www.lastampa.it

camion si ribalta in kentucky 1

L'incidente di questa camionista ha avuto un lietofine: è stata salvata dalla polizia. Ma le immagini della dashcam diffuse dall'ufficio del procuratore di Jefferson County, in Kentucky, mettono i brividi.

Sydney Thomas, la camionista, stava guidando lungo il Clark Memorial Bridge - noto ai residenti come Second Street Bridge - quando è costretta a sterzare all'improvviso perdendo il controllo del mezzo che si schianta contro la barriera del ponte infrangendola. Fortunatamente il mezzo si incastra e rimane sospeso sul fiume Ohio. Il tempestivo intervento dei Vigili del fuoco di Louisville, come si vede dalle immagini, sono infine riusciti a trarla in salvo.

camion si ribalta in kentucky 2 camion si ribalta in kentucky 4 camion si ribalta in kentucky 3