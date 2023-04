Il mondo che non sa apprezzare la lingua scherzosa e innocente del monaco tibetano non è degno di sorridere #indecentipiagnistei — giuliano ferrara (@ferrarailgrasso) April 11, 2023

1. LA CATTIVERIA DI “SPINOZA”

Dal “Fatto quotidiano”

il dalai lama chiede a un bambino di succhiargli la lingua 1

Il Dalai Lama chiede a un bambino di succhiargli la lingua. Ora cambierà nome e verrà trasferito in un altro monastero.

2- DAGONEWS

L’imbarazzante video del Dalai Lama che chiede a un bambino di “succhiare” la sua lingua ha fatto il giro del mondo, creando prevedibili e scontate polemiche. Tra queste, si è mossa anche l’associazione “Snap”, “Survivors Network of Those Abused by Priests”. La rete di sopravvissuti agli abusi dei sacerdoti è un’organizzazione con sede negli Stati Uniti, che ieri ha espresso il proprio “disgusto” di fronte all’inquietante filmato del leader spirituale tibetano.

le scuse del dalai lama

“Siamo inorriditi come ogni spettatore dalle azioni del Dalai Lama. La nostra preoccupazione principale è per il ragazzo innocente che è stato oggetto di questa disgustosa richiesta da parte di una venerata figura spirituale. Inoltre, è altrettanto inquietante leggere la dichiarazione di minimizzazione rilasciata a nome dell'illuminazione buddista", ha dichiarato in un comunicato la rete di supporto agli abusi SNAP.

Un uomo di 87 anni che chiede a un ragazzo di compiere un atto palesemente sessuale in un ambiente pubblico è molto inquietante. Riteniamo importante che ogni persona che vede, sospetta o subisce crimini sessuali su minori, indipendentemente dal livello del crimine, contatti le forze dell'ordine per denunciarlo", si legge nel comunicato.

