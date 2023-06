VIDEO! DECINE DI MANIFESTANTI HANNO ASSALTATO L’AMBASCIATA DI SVEZIA A BAGHDAD – LA PROTESTA ERA STATA CONVOCATA DAL LEADER SCIITA MUQTADA AL-SADR ALL’INDOMANI DEL ROGO DEL CORANO A OPERA DI UN RIFUGIATO IRACHENO A STOCCOLMA – BRUCIATE ANCHE ALCUNE BANDIERE ARCOBALENO – LA SITUAZIONE È TORNATA ALLA CALMA DOPO QUALCHE DECINA DI MINUTI – LE PROTESTE DI TUTTO IL MONDO ARABO E MUSULMANO CONTRO IL GOVERNO SVEDESE

= SVEZIA: MANIFESTANTI IRROMPONO NELL'AMBASCIATA A BAGHDAD =

(AGI/AFP) - Alcune decine di sostenitori del leader sciita iracheno Moqtada Sadr hanno fatto irruzione nell'ambasciata svedese a Baghdad dopo che ieri un uomo ha bruciato una copia del Corano a Stoccolma. I manifestanti, poche decine secondo un forografo dell'agenzia AFP, sono rimasti circa un quarto d'ora nella rappresentanza diplomatica svedese e sono usciti con calma quando e' arrivata la polizia. Il gruppo stava

partecipando a un corteo convocato da Moqtada Sadr, leader religioso musulmano sciita.

Moqtada Sadr, ma anche il governo iracheno - di cui non fa parte - ha condannato fermamente l'azione di Salwan Momika, rifugiato iracheno in Svezia che ieri ha bruciato alcune pagine di una copia del Corano davanti alla piu' Grande Moschea di Stoccolma

durante un raduno autorizzato dalle autorita' svedesi.

Il governo di Baghdad ha condannato questi atti che si verificano "ripetutamente" e sono compiuti da "menti malate ed estremiste". Il ministero degli Esteri ha denunciato "il permesso concesso dalle autorita' svedesi a un estremista di bruciare una copia

del Sacro Corano".

Durante la manifestazione davanti all'ambasciata svedese a Baghdad, i manifestanti hanno distribuito volantini su cui era scritto: "La nostra Costituzione e' il Corano. Il nostro leader

Al-Sadr", in inglese e in arabo. I manifestanti hanno anche bruciato bandiere arcobaleno, simbolo della comunita' LGBT+, rispondendo all'appello di Moqtada Sadr che ha visto in un Tweet "il modo migliore per provocare" chi sostiene o difende il fatto

di bruciare il Corano.