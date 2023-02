VIDEO! DOPO ANNI DI STOP (CAUSA PANDEMIA) A IVREA È TORNATA LA TRADIZIONALE BATTAGLIA DELLE ARANCE DI CARNEVALE. NELLE PIAZZE E PER LE VIE DELLA CITTÀ CENTINAIA DI PERSONE SI PRENDONO A COLPI DI AGRUMI IN FACCIA - SUI SOCIAL C’È CHI CRITICA LO SPRECO DI CIBO NON SAPENDO CHE I FRUTTI CHE LA GENTE SI SCAGLIA NON POTREBBERO ESSERE MANGIATI PERCHÈ...

Estratto dell’articolo di Filippo Femia per “la Stampa”

Rieccolo, quell'odore che punge le narici. Arance miste a sterco di cavallo.

battaglia arance ivrea 2

Per noi eporediesi non esiste profumo più buono al mondo. Ieri lo abbiamo gustato dopo quasi tre anni di digiuno forzato. Finalmente. Ci eravamo lasciati nel 2020 con il carnevale interrotto bruscamente dopo il primo giorno di battaglia. […]

BATTAGLIA DI ARANCE A IVREA 1

Ora, 1.092 giorni dopo, siamo di nuovo in Borghetto per rievocare la ribellione del popolo contro il tiranno dopo il coraggioso gesto di una mugnaia. «Non ricordo quasi più come si tirano le arance», scherza un veterano per nascondere l'emozione. Ci si abbraccia come tra amici che si incontrano dopo troppo tempo. Qualcuno ha gli occhi lucidi, forse ricorda qualche famigliare strappato via dalla pandemia. Qualcun altro è diventato genitore, ma per nulla al mondo si perderebbe il ritorno della battaglia delle arance.

battaglia arance ivrea 3

Poi lo scampanellio annuncia l'ingresso del primo carro in piazza, il cuore inizia a martellare, il fiato si fa corto e nella tua testa riecheggia una domanda (solitamente già anticipata dai genitori): «Ma chi te lo fa fare, hai quasi quarant'anni…». Qualche bicchiere di vin brulè – bevuto responsabilmente – può aiutare: ad anestetizzare la paura e anche attutire il freddo. Le prime arance ti scheggiano il viso, il succo inizia a bruciare gli occhi.

Dopo un testa a testa, condito di insulti goliardici, stringi la mano al tuo rivale sul carro: non lo conosci, ma scommetti che dietro quella maschera c'è stampato il tuo stesso sorriso. È felicità, sfogo e sollievo allo stesso tempo. Rinascita. Quanto ci sei mancato, carnevale.

battaglia arance ivrea 4

Ci sono mancati perfino gli insulti sdegnati sui social per lo spreco di "cibo", ma stavolta replichi mantenendo la calma – «Quelle arance sono coltivate ad hoc e non potrebbero mai finire sulle nostre tavole» –, nessuno può rovinare questo momento.

Per noi eporediesi non esiste nulla come il carnevale: un anno intero vissuto in attesa dell'evento che paralizza e infiamma la città. Insospettabili dirigenti d'azienda indossano maschera e "armatura" per combattere sui carri, virtuosi padri di famiglia abdicano ai doveri coniugali per gettarsi nella mischia. […]

battaglia arance ivrea 1 battaglia arance ivrea 5

BATTAGLIA DI ARANCE A IVREA