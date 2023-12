VIDEO! ECCO CHE SUCCEDE QUANDO I TURISTI FANNO COME CAZZO GLI PARE - A VENEZIA UNA GONDOLA SI È RIBALTATA E QUATTRO TURISTI ORIENTALI SONO FINITI A MOLLO NELL'ACQUA GELIDA DI UN CANALE - LA COLPA DELL'INCIDENTE È DEI TURISTI CHE SI SONO SPOSTATI DA UN LATO PER SCATTARE UNA FOTO, NONOSTANTE IL GONDOLIERE (FINITO PURE LUI, SUO MALGRADO, IN ACQUA) GLI AVESSE DETTO DI NON FARLO...

Venezia: volevano fare una foto ma…qualcosa è andato storto. La gondola si rovescia e i turisti finiscono in acqua!#tg1 #venezia pic.twitter.com/XHaa2yZghm — Tg1 (@Tg1Rai) December 4, 2023

Estratto dell'articolo di Carlo Mion per www.lanuovavenezia.it

gondola si ribalta a venezia

La gondola si rovescia e il gondoliere si tuffa in acqua per recuperare i turisti. È successo poco dopo le 13 in Rio de la Verona, vicino alla Fenice. Fuoriprogramma per dei turisti che su una gondola dello stazio del Bauer sono finiti in acqua a seguito del rovesciamento dell’imbarcazione.

A bordo erano in quattro, più il gondoliere. Mentre il “pope” si apprestava a fare la manovra sotto al ponte, operazione in quel momento difficoltosa per l'alta marea, i turisti si sono spostati da un lato per la foto.

Nonostante il gondoliere gridasse loro di non farlo e di desistere perché pericoloso, loro hanno continuato. [...]

