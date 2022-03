SIAMO IN UNA QUINTA ONDATA? PERCHÉ I CASI DI COVID SONO TORNATI AD AUMENTARE? TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SU QUESTA NUOVA FASE IN CUI SI CONTINUA A VEDERE UNA CRESCITA DEI CONTAGI IN TUTTA EUROPA - L'ATTUALE INCREMENTO DI CASI È ATTRIBUIBILE AL RILASSAMENTO DELLE NOSTRE CAUTELE CHE PERMETTONO LA CIRCOLAZIONE DELLA VARIANTE ANCORA PIÙ CONTAGIOSA. AL MOMENTO LE NUOVE INFEZIONI NON STANNO METTENDO SOTTO PRESSIONE GLI OSPEDALI, MA…