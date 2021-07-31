VIDEO FLASH - A 80 ANNI RICCARDO MUTI VOLA...SUL PAVIMENTO! IERI IL DIRETTORE D'ORCHESTRA, AL CONSERVATORIO "SAN PIETRO A MAJELLA" DOVE SI E' DIPLOMATO CON LODE IN PIANOFORTE, MENTRE AVANZAVA IMPETTITO CON LA TORTA IN MANO PER FESTEGGIARE IL SUO COMPLEANNO, TRA LO SGUARDO ADORANTE DEI PRESENTI E MENTRE UN CORO INTONAVA "TANTI AUGURI", E' PRECIPITATO A TERRA SOTTO LO SGUARDO TERRORIZZATO DELL'ASSISTENTE - VIDEO!

Condividi questo articolo


RICCARDO MUTI INCIAMPA E CADE

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un post condiviso da @dagocafonal

 

 

 

RICCARDO MUTI INCIAMPA E CADE

 

Condividi questo articolo

media e tv

politica

business

cronache

sport

LA FEBBRE DELL’ORO – PER L’EX PRESIDENTE DEL CONI PETRUCCI NON C’E’ NESSUNA MALEDIZIONE: “È SBAGLIATO DIRE CHE L’ITALIA È SOTTO LE ASPETTATIVE PERCHÉ, PER ORA, ABBIAMO POCHI ORI” (DUE) - "NON C’È NESSUNA CRISI. E SE SI RIDÀ QUALCHE POTERE AL CONI, LE COSE MIGLIORERANNO ANCORA” – CHE NE PENSA MALAGO’ CHE PRIMA DI TOKYO AVEVA DETTO “BISOGNA FARE MEGLIO DI RIO. NEL 2016 ABBIAMO VINTO 8 MEDAGLIE D'ORO, QUINDI L'OBIETTIVO È DA 9 IN SU. E POI DOBBIAMO SUPERARE I 28 PODI”?

cafonal

viaggi

salute