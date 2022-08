VIDEO-FLASH! - AGGUATO IN UCRAINA A SEI COMANDANTI E CINQUE SOLDATI RUSSI CHE SONO STATI UCCISI IN UN’IMBOSCATA. IL FILMATO, GIRATO NEL DONBASS VICINO AD AVDIIVKA, MOSTRA IL VEICOLO IN TESTA CHE VIENE FATTO SALTARE IN ARIA MENTRE UN SECONDO SFRECCIA VIA COME UN PROIETTILE IMPAZZITO PER EVITARE DI ESSERE COLPITO. ALLA FINE IL MEZZO CONCLUDERÀ LA SUA CORSA RIBALTANDOSI A UNA CURVA E…

DAGONEWS

agguato truppe russe in ucraina 3

Agguato in Ucraina a sei comandanti e cinque soldati russi che sono stati uccisi in un’imboscata. Il filmato, girato nel Donbass vicino ad Avdiivka, mostra il veicolo in testa che viene fatto saltare in aria mentre un secondo sfreccia via come un proiettile impazzito per evitare di essere colpito. Alla fine concluderà la sua corsa ribaltandosi a una curva.

Le immagini sono state pubblicate venerdì da Anatonly Shtefan, colonnello delle forze armate ucraine.

agguato truppe russe in ucraina 2 agguato truppe russe in ucraina 1 agguato truppe russe in ucraina 4