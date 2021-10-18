VIDEO-FLASH! - ANCHE IL BRACCIO TESO FA PARTE DEL PROTOCOLLO? STA GIRANDO MOLTO SU TWITTER IL FILMATO DEL FUNZIONARIO CHE SI APPELLA AI MANIFESTANTI DI TRIESTE CON UN SIMIL SALUTO ROMANO: “IN NOME DELLA LEGGE, DISPERDETEVI”  – DOPO AVER RIPETUTO PIÙ VOLTE IL SUO INVITO, L’UOMO DÀ L’ORDINE ALLA CAMIONETTA DELLA POLIZIA DI AZIONARE GLI IDRANTI

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SOLO “LA STAMPA” SI È ACCORTA (CON UN BOXINO) CHE MARIA DE FILIPPI SI È INGINOCCHIATA ALLA DITTATURA DEL PENSIERO UNICO - “QUANDO IL POLITICAMENTE CORRETTO DIVENTA UNA FARSA. ACCADE CHE IL NOTO TALENT “AMICI” DI CANALE 5, DECIDA DI CENSURARE NIENTEMENO CHE “MALAFEMMENA”. CON UN MALDESTRO TAGLIA E CUCI HANNO OSCURATO LA PAROLA, FORSE EQUIPARATA A INSULTO SESSISTA. CI SI CHIEDE: PERCHÉ NON SCEGLIERE UN ALTRO BRANO ED EVITARSI COSÌ DI SPROFONDARE NEL GROTTESCO?” - VIDEO

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SI È ROTTA LA GLOBALIZZAZIONE - NEGLI STATI UNITI HANNO SCOPERTO CHE DEMANDARE LA PRODUZIONE DI TUTTI I BENI DI CONSUMO ALLA CINA NON È STATA UNA GRANDE IDEA: L’ECONOMIA STA RIPARTENDO DOPO LA PANDEMIA, LA DOMANDA È SCHIZZATA MA L’OFFERTA NON RIESCE A SODDISFARLA PERCHÉ LA CATENA DI PRODUZIONE (IN ASIA) È INCEPPATA. IL RISULTATO È LA “EVERYTHING SHORTAGE”, LA CARENZA DI TUTTO. LE SOLUZIONI SONO DUE: CONSUMARE MENO, O TORNARE A PRODURRE IN PATRIA. MA CI VORRANNO ANNI…

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CHE INVERNO CI ASPETTA? LO SPIEGA IL MICROBIOLOGO CRISANTI: "DOPO SEI MESI LA PROTEZIONE DEL VACCINO CONTRO L'INFEZIONE CALA DAL 95 AL 40% E CONTRO LA MALATTIA GRAVE DAL 90 AL 65 - IL PICCO DELLA CAMPAGNA VACCINALE IN ITALIA C'È STATO TRA APRILE E LUGLIO, DUNQUE DA NOVEMBRE A FEBBRAIO POTREMMO AVERE PROBLEMI. PER QUESTO SERVE LA TERZA DOSE, CHE È IL COMPLETAMENTO DELLA PROTEZIONE. NON SAPPIAMO QUANTO DURI, MA IN ALTRE VACCINAZIONI VALE PER ANNI - IN INVERNO I CONTAGI AUMENTERANNO, MA IL PEGGIO CHE MI ASPETTO È LA SITUAZIONE INGLESE, CON POCHI DECESSI"