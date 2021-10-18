#Italy Port of Trieste “ In nome della legge disperdetevi!” 18/10/2021 pic.twitter.com/rEsDzbNWse— Nicole Elisei (@EliseiNicole) October 18, 2021
VIDEO-FLASH! - ANCHE IL BRACCIO TESO FA PARTE DEL PROTOCOLLO? STA GIRANDO MOLTO SU TWITTER IL FILMATO DEL FUNZIONARIO CHE SI APPELLA AI MANIFESTANTI DI TRIESTE CON UN SIMIL SALUTO ROMANO: “IN NOME DELLA LEGGE, DISPERDETEVI” – DOPO AVER RIPETUTO PIÙ VOLTE IL SUO INVITO, L’UOMO DÀ L’ORDINE ALLA CAMIONETTA DELLA POLIZIA DI AZIONARE GLI IDRANTI-
#Italy Port of Trieste “ In nome della legge disperdetevi!” 18/10/2021 pic.twitter.com/rEsDzbNWse— Nicole Elisei (@EliseiNicole) October 18, 2021
SOLO “LA STAMPA” SI È ACCORTA (CON UN BOXINO) CHE MARIA DE FILIPPI SI È INGINOCCHIATA ALLA DITTATURA DEL PENSIERO UNICO - “QUANDO IL POLITICAMENTE CORRETTO DIVENTA UNA FARSA. ACCADE CHE IL NOTO TALENT “AMICI” DI CANALE 5, DECIDA DI CENSURARE NIENTEMENO CHE “MALAFEMMENA”. CON UN MALDESTRO TAGLIA E CUCI HANNO OSCURATO LA PAROLA, FORSE EQUIPARATA A INSULTO SESSISTA. CI SI CHIEDE: PERCHÉ NON SCEGLIERE UN ALTRO BRANO ED EVITARSI COSÌ DI SPROFONDARE NEL GROTTESCO?” - VIDEO
COMUNQUE VADA, IL GRANDE SCONFITTO ALLE AMMINISTRATIVE È CONTE - CHE VINCANO MICHETTI O GUALTIERI, LO RUSSO O DAMILANO, CAMBIA POCO: I CINQUE STELLE NON SOLO HANNO PERSO, MA NON SARANNO NEMMENO DETERMINANTI PER FAR VINCERE GLI ALTRI. A CONTE NON RESTA CHE FARE LA STAMPELLA A ENRICO LETTA, E I PARLAMENTARI MUGUGNANO: “SIAMO RIDOTTI COME LEU” - IL NUOVO DUELLO CON BEPPE GRILLO PER I CAPIGRUPPO
SI È ROTTA LA GLOBALIZZAZIONE - NEGLI STATI UNITI HANNO SCOPERTO CHE DEMANDARE LA PRODUZIONE DI TUTTI I BENI DI CONSUMO ALLA CINA NON È STATA UNA GRANDE IDEA: L’ECONOMIA STA RIPARTENDO DOPO LA PANDEMIA, LA DOMANDA È SCHIZZATA MA L’OFFERTA NON RIESCE A SODDISFARLA PERCHÉ LA CATENA DI PRODUZIONE (IN ASIA) È INCEPPATA. IL RISULTATO È LA “EVERYTHING SHORTAGE”, LA CARENZA DI TUTTO. LE SOLUZIONI SONO DUE: CONSUMARE MENO, O TORNARE A PRODURRE IN PATRIA. MA CI VORRANNO ANNI…
CONOR SENZA ONOR – TANGENTI, RISSE, ACCUSE DI STUPRO, STUPRI: LA VITA SPERICOLATA TRA RING, PUB E CARCERE DI CONOR MCGREGOR CHE HA MALMENATO PURE IL TRICOLOGICAMENTE IRRISOLTO FRANCESCO FACCHINETTI - LA MAXI MAZZETTA DA 900 MILA EURO CHE LA LEGGENDA METROPOLITANA VUOLE ABBIA PAGATO ALLA MAFIA IRLANDESE PER RISOLVERE UNA FACCENDA SPINOSA. E LA VENDETTA DEL PUB…
CAFONALINO - VIAGGIO TRA GLI STAND DELL'INTERNATIONAL TATTOO ROMA, CHE DI INTERNATIONAL HANNO BEN POCO VISTO CHE I TATUATORI SONO QUASI TUTTI ROMANI: "UNA VOLTA HO RIFIUTATO DI TATUARE UN RAGAZZO MOLTO GIOVANE SUL VISO, SPIEGANDOGLI CHE SECONDO ME NON ERA IL CASO", "INVITO I MIEI CLIENTI A EVITARE DI FARSI SCRIVERE IL NOME DI UNA PERSONA CHE IN QUEL MOMENTO È A LEI CARA", "OGGI MOLTI SI TATUANO SOLO PER PURO ESTETISMO"… - FOTO
TUTTI IN AMERICA, BIDEN HA RIAPERTO LE PORTE AI TURISTI EUROPEI - L’8 NOVEMBRE SARÀ CONSENTITO L’INGRESSO AI VACCINATI CON I FARMACI AUTORIZZATI DALLA FOOD AND DRUG ADMINISTRATION O APPROVATI DALL’OMS PER L’UTILIZZO DI EMERGENZA (TUTTI TRANNE IL RUSSO SPUTNIK) – IN GIRO PER IL MONDO LE REGOLE VARIANO MOLTO E NON TUTTI I PAESI RICHIEDONO IL VACCINO – DALL’EUROPA ALLE MALDIVE: ECCO CHE COSA BISOGNA FARE PRIMA DI PRENOTARE I VIAGGI…
CHE INVERNO CI ASPETTA? LO SPIEGA IL MICROBIOLOGO CRISANTI: "DOPO SEI MESI LA PROTEZIONE DEL VACCINO CONTRO L'INFEZIONE CALA DAL 95 AL 40% E CONTRO LA MALATTIA GRAVE DAL 90 AL 65 - IL PICCO DELLA CAMPAGNA VACCINALE IN ITALIA C'È STATO TRA APRILE E LUGLIO, DUNQUE DA NOVEMBRE A FEBBRAIO POTREMMO AVERE PROBLEMI. PER QUESTO SERVE LA TERZA DOSE, CHE È IL COMPLETAMENTO DELLA PROTEZIONE. NON SAPPIAMO QUANTO DURI, MA IN ALTRE VACCINAZIONI VALE PER ANNI - IN INVERNO I CONTAGI AUMENTERANNO, MA IL PEGGIO CHE MI ASPETTO È LA SITUAZIONE INGLESE, CON POCHI DECESSI"