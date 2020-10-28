rissa in aereo per mascherina 3 rissa in aereo per mascherina 4 rissa in aereo per mascherina 2
VIDEO-FLASH! ANCORA DOBBIAMO PENARE PER GLI STRONZI CHE SI RIFIUTANO DI INDOSSARE LA MASCHERINA! GUARDATE COSA È SUCCESSO SU UN AEREO DELLA "SPIRIT AIRLINES" ATTERRATO A PUERTO RICO DOVE UNA DONNA HA AGGREDITO ALCUNI ADDETTI ALLA SICUREZZA CHE L’AVEVANO INVITATA A INDOSSARE LA MASCHERINA – LA SCIROCCATA HA AGGREDITO UN UOMO, È SCOPPIATA UNA MEGA RISSA E...-
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CHE FINE HA FATTO MARCO MAZZOCCHI? IL GIORNALISTA, SCONFITTO A UN PASSO DALLA FINALE DI ‘PECHINO EXPRESS’ ASSIEME ALL’AMICO MAX GIUSTI, TORNA IN TV. NON A "RAISPORT", DOVE IL DIRETTORE AURO BULBARELLI LO AVREBBE "CORTESEMENTE" INVITATO A NON FARSI PIÙ VEDERE, MA A ‘QUELLI CHE IL CALCIO’ PER RACCONTARE IL MONDO DEL PALLONE CON IRONIA, COME PIACE A LUI…
DON’T GO HUAWEI - IL CONSIGLIERE ECONOMICO DELL’AMBASCIATA USA A ROMA, DAN ROSS, AVVERTE SUI RISCHI DEL 5G IN MANI SBAGLIATE: “SE C’È UN ACCESSO DA PARTE DI GOVERNI AUTORITARI A QUESTE INFORMAZIONI RACCOLTE TRAMITE QUESTA TECNOLOGIA, PUÒ ESSERCI UNA MINACCIA ALLA SICUREZZA” - “È PIÙ COSTOSO SOSTITUIRE APPARECCHIATURE NON SICURE CHE INVESTIRE SU QUELLE SICURE. UNA VOLTA CHE CERTE SOCIETÀ SI TROVANO NELLA RETE, POTREBBE ESSERE TROPPO TARDI…”
NOSTALGIA DEGLI ANNI ’90? GUARDATE COME ERAVAMO FELICI E NON LO SAPEVAMO: UN VIAGGIO PER IMMAGINI NELLE FOLLI NOTTE DI NEW YORK GRAZIE AL FOTOGRAFO STEVE EICHNER CHE NEL VOLUME “IN THE LIMELIGHT: THE VISUAL ECSTASY OF NYC NIGHTLIFE IN THE 90S” CI PORTA IN QUELLE SERATE IN CUI SCORREVANO FIUMI DI DROGA, CI SI VESTIVA IN MODO ECCENTRICO E DONALD TRUMP SI DIVERTIVA ACCANTO ALLE DRAG QUEEN E…
“IO FREDDO? MA LA GENTE COSA SA DI ME? IN CAMPO SONO CONCENTRATO MA FUORI SO DIVERTIRMI UN CASINO” – JANNIK SINNER È LO SPORTIVO ITALIANO DEL MOMENTO. 19 ANNI, MA GIÀ CAPACE DI SFIDARE I GRANDI DEL TENNIS: “PER UNO VALGO I PRIMI 10, PER UN ALTRO NON ARRIVERÒ MAI. NON ASCOLTO NESSUNO DEI DUE. LA COSA MIGLIORE CHE HO, NON SONO I COLPI. MA LA…" - QUEL BATTIBECCO CON ZVEREV: “IN QUEL MOMENTO DOVEVO INVENTARMI QUALCOSA PER CAMBIARE LA PARTITA”
COSA ACCADDE QUELLA NOTTE – IL JAZZISTA MARCELLO ROSA SUONAVA AL RUGANTINO QUEL 5 NOVEMBRE DEL 1958, LA NOTTE CHE NACQUE LA DOLCE VITA - “ANITA EKBERG INIZIO' A BALLARE DA SOLA A PIEDI NUDI. MI SI AVVICINÒ UNA BRUNETTA BONAZZA E MI DISSE IN ROMANESCO: “‘SLACCIAME 'A GUEPIERE E ‘A SOTTANA, MO’ JE FACCIO VEDÈ IO A QUELLA’’- IN PIENO PAROSSISMO, URLAVA: “DATEMI IL TAPPETO DI ALLAH!”, VOLEVA DIRE DATEMI GIACCHE E CAPPOTTI. E PARTI' LO SPOGLIARELLO. ERA LA BALLERINA TURCA AICHÈ NANÀ - TUTTI I MUSICISTI FURONO CONDANNATI A TRE ANNI CON LA CONDIZIONALE. CON I LORO STRUMENTI ECCITAVANO LA TURCA..."
CI SCRIVE TRENITALIA E AMMETTE CHE LE ESIGENZE DI MOBILITÀ DEL PERIODO NATALIZIO ''NON POSSONO ESSERE SEMPLICEMENTE RIMODULATE SULLA BASE DELLE ESPERIENZE DEGLI ANNI PASSATI, MA IMPONGONO UNA APPROFONDITA VALUTAZIONE DEL MUTATO CONTESTO''. QUINDI QUEST'ANNO I BIGLIETTI PER I TRENI NATALIZI SARANNO DISPONIBILI ''A PARTIRE DAGLI INIZI DI NOVEMBRE'', CON VARIE SETTIMANE DI RITARDO RISPETTO AL SOLITO. SEMPRE CHE IN QUESTI GIORNI NON SIA IL GOVERNO A SCONVOLGERE I PIANI DI VIAGGIO DEGLI ITALIANI…